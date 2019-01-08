5.haftasında yine "Şampiyon"
Ay Yapım ve Med Yapım’ın yapımcılığında çekilen yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı “Şampiyon” filmi sinemalarda seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Vizyonun İkinci haftasında birinciliğe oturan “Şampiyon” beşinci haftasında da seyirci sıralamasındaki liderliğini devam ettiriyor. Gişedeki başarısını katlayarak yoluna devam eden “Şampiyon” kapalı gişe oynamaya devam ediyor, film 1 milyon 600 bin seyirciyi geçerek 2019’un ilk haftasına da damgasını vurdu.
TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ BOLD PİLOT KOŞUSU DÜZENLİYOR
Rekortmen yarış atı Bold Pilot, 1995-98 yılları arasında hipodromlarda boy göstermiş, katıldığı 30 yarışın 21’ini kazanarak at yarışları tarihindeki en iyi yüzdelerden birini yakalamış, bu yarışların 26’sında Halis Karataş’ın jokeyliğinde koşmuştu. Türk at yarışçılığının efsane
atlarından Bold Pilot’ın 1996 yılında Gazi Koşusu’nda yaptığı 2.26.22’lik derece halen kırılamamış olup 2400 m. çim pist Türkiye rekorudur. Türkiye Jokey Kulübü, rekortmen at Bold Pilot için 13 Haziran’da Bold Pilot Koşusu düzenlemeye karar verdi. Efsane yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği ünlü jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesi beyaz perdeye taşıyan “Şampiyon”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de desteğiyle çekildi.
İKİSİ BİR YOLA ÇIKTILAR, KİMSENİN HESAP EDEMEDİĞİ ŞEYLER OLDU!
Şampiyon yarış atı Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş, sahibi Özdemir Atman ve Bold Pilot’ın en sevdiği insan Begüm Atman’ın gerçek yaşamından yola çıkılarak yazılmış sevgi, umut ve yaşam dolu bir hikaye “Şampiyon”. Sivas’ın bir köyünden, İstanbul’a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş’ın bu hayalini gerçekleştirme serüveni, Bold Pilot’la tanışmasıyla başlar. Ama bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan tablo, Halis’in beklentisinin çok üstündedir: ikisi de efsane olmuşlardır. Yola, ikisinin de çok sevdiği birini, Begüm’ü, hayata bağlamak amacıyla çıkarlar; ama beklemedikleri bir şey olur: Koca bir topluma umut olurlar. 1990’ların ortaları. Türkiye’nin siyasal kararsızlık, enflasyon ve umutsuzlukla bunaldığı yıllar. Umutların neredeyse tükendiği o yıllarda halk katıldığı tüm yarışları en sondan gelerek kazanmayı başaran bu ata ve jokeyine yürekten bağlanır. Çünkü o insanlar kendilerini yarışın son metrelerinde bu ikilinin bulunduğu yerde hissederler: En geride. Ama bu kazanmayacakları anlamına gelmez. Çünkü yarış bitiş çizgisinde bitmektedir ve o çizgiyi ilk geçen Bold Pilot ve üstündeki Halis Karataş’tır.
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