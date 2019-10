"Saloz'un Mavalı" Cihangir Atölye Sahnesi'nde

Peter Weiss'in kaleme aldığı, Can Yücel'in çevirisini yaptığı eser, 30 Ekim'de Cihangir Atölye Sahnesi'nde izlenebilecek. Eserde, Alper İrvan, Aylin Gündüz, Barış Kaan Güven, Berfin Karatay, Boran Özsaygı, Can Seçki, Dorukhan Kenger, Furkan Özkan, Murat Aytekin, Onur Özer, Ömercan Çelebi, Selda Uyan ile Zuhal Atalay rol alıyor.



Işık tasarımını Onur Alagöz, koreografisini Hicran Akın, kukla tasarım ve yapımını Selda Uyan'ın yaptığı eser, Portekiz'de 1932'de kahraman gibi karşılanan Antonio Salazar'ın, 36 yıllık iktidarlık döneminde yaşanan sıkıntıları, ezenlerin ve ezilenlerin gözünden eleştirel bir bakışla izleyiciye sunuyor.

Oyun 6 Kasım'da bir kez daha Cihangir Atölye Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak