Salih Dinçel'den 'Mucize'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriSalih Dinçel'den 'Mucize'
GeriKeyif Salih Dinçel'den 'Mucize'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
29.04.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Salih Dinçel'den 'Mucize'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Salih Dinçel'den 'Mucize'

Akademisyen ve şarkıcı Salih Dinçel, üçüncü single'ı 'Mucize'yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği Grup Gündoğarken'in kurucularından Burhan Şeşen'e ait olan parçanın aranjörlüğünü Gürol Ağırbaş yaptı. 

KLİBİ ÖĞRENCİLERİYLE ÇEKTİ

'Mucize' şarkısına Recep Çetin'in yönetmenliğinde Kanlıca Serhan Şeşen Derneği'nde video klip çekildiğini belirten Salih Dinçel, "Klipte öğrencilerim de oynadı. Herkes için kalıcı bir anı oluştu. Hayatı paylaştığım öğrencilerime her zaman çalışmalarımda yer vereceğim." dedi.

14 YAŞINDA KEŞFETTİ

Grup Gündoğarken'in 'İstanbul Atina İstanbul' albümünde yer alan bu şarkıyı 14 yaşında keşfettiğini ve yıllarca sahnelerinde söylediğini dile getiren Dinçel, bu süreçte Burhan Şeşen'in desteğinin oldukça önemli olduğunu, ondan beslenmeye ve onun fikirlerini her zaman almaya devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz dönemlerde Ömer Hayyam rubailerine besteler yaptığını söyleyen sanatçı, Şuayip Yeltan düzenlemesiyle 21 şarkılık albümün kayıtlarının devam ettiğini ve kısa şarkılardan oluşan bir uzun yol albümü olacağını açıkladı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi

Nusret o davayı kaybetti!

"Minik tavşanım"

Hadise'den o iddialara yanıt