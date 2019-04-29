Salih Dinçel'den 'Mucize'
Akademisyen ve şarkıcı Salih Dinçel, üçüncü single'ı 'Mucize'yi müzikseverlerin beğenisine sundu.
Söz ve müziği Grup Gündoğarken'in kurucularından Burhan Şeşen'e ait olan parçanın aranjörlüğünü Gürol Ağırbaş yaptı.
KLİBİ ÖĞRENCİLERİYLE ÇEKTİ
'Mucize' şarkısına Recep Çetin'in yönetmenliğinde Kanlıca Serhan Şeşen Derneği'nde video klip çekildiğini belirten Salih Dinçel, "Klipte öğrencilerim de oynadı. Herkes için kalıcı bir anı oluştu. Hayatı paylaştığım öğrencilerime her zaman çalışmalarımda yer vereceğim." dedi.
14 YAŞINDA KEŞFETTİ
Grup Gündoğarken'in 'İstanbul Atina İstanbul' albümünde yer alan bu şarkıyı 14 yaşında keşfettiğini ve yıllarca sahnelerinde söylediğini dile getiren Dinçel, bu süreçte Burhan Şeşen'in desteğinin oldukça önemli olduğunu, ondan beslenmeye ve onun fikirlerini her zaman almaya devam edeceğini söyledi.
Geçtiğimiz dönemlerde Ömer Hayyam rubailerine besteler yaptığını söyleyen sanatçı, Şuayip Yeltan düzenlemesiyle 21 şarkılık albümün kayıtlarının devam ettiğini ve kısa şarkılardan oluşan bir uzun yol albümü olacağını açıkladı.
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