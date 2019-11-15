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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Sakin Şehir" Şavşat gelin ve damatların gözdesi

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Sakin Şehir" Şavşat gelin ve damatların gözdesi

Artvin'in Şavşat ilçesi, doğal güzelliği, Karagöl'ü, ahşap mimarisi, milli parklarının sonbahar renklerine büründüğü bugünlerde düğün fotoğrafı çektiren çiftlerden yoğun ilgi görüyor.

İtalya'da 2015 yılında düzenlenen Citta Slow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı almasının ardından ünlenen Şavşat, şehrin stres ve gürültüsünden bunalıp doğayla iç içe sakin ortamda tatil yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.

Karagöl, Yavuzköy, Papart Vadisi, Kelebekler Vadisi, Arsiyan Yaylası gibi doğal alanların yanı sıra geçmişi 10'uncu yüzyıla dayanan Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi gibi tarihi mekanlara da ev sahipliği yapan Şavşat, sonbaharda yeşilin onlarca tonunun yanı sıra sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi renkleriyle fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.
İlçe, eşsiz güzelliğiyle dünyaevine giren çiftlerin özel anlarını ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu haline geldi.

Düğün fotoğraflarını, kapalı mekanlar yerine doğada çektirmek isteyen çiftler, başta ladin ve çam ormanlarıyla kaplı Karagöl olmak üzere, sunduğu kartpostallık görüntülerle büyüleyen alanlarda mutluluklarını perçinliyor.

18 yıldır fotoğrafçılık yapan Hakan Aydın,doğal güzellikleriyle ünlü Artvin'in, son yıllarda gelin ve damatların fotoğraf çekim merkezi haline geldiğini söyledi.  Kentin barındırdığı doğal güzellikleriyle ziyaretçi akınına uğradığına işaret eden Aydın, "Dünyaevine girecek gelin ve damatlar, özellikle sonbahar mevsimini tercih ediyor çünkü sonbaharda doğa bütün renkleriyle insanları büyülüyor. Bu yıl yaklaşık 80 çiftin, düğün öncesi doğada fotoğraflarını çekerek albüm haline getirdim." dedi. 

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