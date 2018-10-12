Sakatat nedir? Sakatat çeşitleri neler?
Sakatat Türk mutfağı kadar Yunan, Fransız, İspanyol, İtalyan ve Uzak Doğu mutfaklarında çok yaygın olarak kullanılan bir yiyecektir. Sakatatlar, önemli vitaminler, mineraller, sağlıklı yağlar ve vitaminler gibi hemen hemen her besin maddesinin en yoğun kaynağıdır. Peki, sakatat tam olarak nedir? Sakatat çeşitleri neler?
Sakatat, kesimi yapılan hayvanların kasları dışında kalan yenebilir kısımlarına verilen isimdir. Sakatat etleri protein açısından zengin olmanın yanı sıra başta D vitamini olmak üzere tüm yağda eriyen vitaminleri ve yağ asitlerini içermesi bakımından da önemli birer besin seçeneğidir. Kronik rahatsızlığı olanların ve hamile olanların sakatat tüketimini mutlaka doktor kontrolünde tüketmeleri öneriliyor.
SAKATAT TÜRLERİ
Küçük ve büyükbaş hayvanların yenilebilir tüm iç organları sakatat sınıfına girer. Bunlar yürek, ciğer, böbrek, dalak, işkembe, uykuluk, billur veya koç yumurtası, kuzu gömleği, ince ve kalın bağırsaktır.
Ayrıca hayvanın baş kısmından elde edilen kelle, dil ve beyin de sakatat sınıfına girer. Bunların dışında koyunlardan elde edilen kuyruk yağı, sığır kuyruğundan elde edilen pöçük eti, koyun ve sığırların ayaklarından elde edilen paça da sakatat çeşitlerindendir.
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