Sait Yardımcı "Film sektörünü Çin'de masaya yatırdık"
Çin’in sinema sektöründe önemli bir yer tutan ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen “İpek Yolu Film Festivali” (Silk Road Film Festival) geçtiğimiz hafta sona erdi.
Ülkenin güney doğusundaki Fujian eyaletinde yapılan festivale, ev sahibi Çin dışında, Türkiye, İtalya, Fransa, Sırbistan,
Japonya, Pakistan, Hindistan, Malezya ve Almanya’dan 10 ülkenin temsilcisi katıldı.
Festivalde, ülkemizi Türkiye Film Komisyonu Derneği Başkanı Sait Yardımcı temsil etti. Yardımcı, festival sonunda yaptığı açıklamada “Çinli filmcilerin Türk meslektaşları ile işbirliği yapmaları için iki ülke arasında gecen yıl 100 Milyon dolarlık ortak yapım anlaşması imzalanmıştı. Bu yıl da bu kapsamda toplantılar yapıldı” dedi.
Çin’deki İpekyolu Film Festivali’nde bu yıl Türkiye‘nin büyük sükse yaptığını vurgulayan Sait Yardımcı, sözlerini şöyle sürdürdü “Toplantılara Çin Film Ortak Yapımlar Birliği ( Chairman of China Film Co-production Corporation) Başkanı Miao Xiatian moderatörlük yaptı. Farklı ülkelerden davet edilen 10 ülke temsilcisi kendi ülkelerinin film endüstrisini film sektörünün gidişatını, mevcut durumları yorumladı. Ben de Türk film endüstrisini anlattım.
Konuşmamda Türkiye ile Çin arasındaki olası, işbirliği kapsamındaki projelerden söz ettim. Ülkemizin ipek Yolu güzergâhının önemli bir bölümünde olmasının önemine değindim. Bu arada ülkemizde özellikle yabancı film yapımcıları için çıkartılan yeni film yasasını ( %30 lara varan yapım destekleri ) ve Türkiye’nin çok egzotik bir film lokasyonu olduğunu dile getirdim.
Yaptığın slayt gösterileri ile bunu pekiştirdim. Çinli yetkililer anlattıklarım ile çok ilgilendi. Tüm delegeler ile yapılan toplantıdan bir gün sonra Başkan Miao Xiaotian ile özel sohbet ettik. İki ülkenin film endüstrileri arasında işbirliğine yönelik somut eylemleri konuştuk. Başkan Miao’yu işbirliği anlaşması kapsamında ülkemizi yakından tanıması için Türkiye’ye davet ettim.”
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