Sahnede sürpriz düet!
maNga, geçtiğimiz akşam İzmir 6:45 KK Sahnesi’ndeydi.
maNga, performans esnasında Linkin Park’ın In The End şarkısında RockA’nın solisti Halil Özüpek’i sahneye davet ederek ikili düet yaptı ve dinleyicilerden büyük alkış alan performans bir daha tezahüratlarıyla sonlandı.
İzmir’de Ankaralı grupların buluşması
Ferman Akgül, performans öncesi:” RockA da maNga da Ankaralı gruplar ve aslında bizim müzik anlamında beslendiğimiz dönemler çok benzer ve aynı şekilde çok benzer gruplardan ilham aldık. Ne yazık ki o gruplardan bize ilham verenlerden bazıları hayatta değiller. Şu an çalacağımız şarkı yine çok sevdiğimiz bir gruptan, çok sevdiğimiz bir solistin kaybı üzerine. Onun anısını tekrar yaşatmak için çaldığımız bir şarkı olacak.” sözleriyle duygularını dile getirdi.
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