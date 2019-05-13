Sahnede 49. yaş kutlaması
Ferhat Göçer, Antalya Karaalioğlu Parkı'nda hayranlarıyla buluştu.
11 Mayıs doğumlu olan Göçer, konserin sonlarına doğru sahneye getirilen sürpriz pasta ile birlikte yeni yaşını sevenlerinin "İyi ki doğdun Ferhat" tezahüratları eşliğinde kutladı.
Sahnede 49. yaşını kutlayan Göçer duygularını da şöyle dile getirdi: "Doğum günümü kutlayan dostlara sonsuz teşekkürler. Hatırlanmak sevilmek çok güzel. Birbirinden değerli şarkılarla, acı tatlı duygularımızı paylaşacağımız daha nice güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle bu arada bugün beden yaşım 49, akıl yaşım 29, ruh yaşım 19 oldu."
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