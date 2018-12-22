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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.12.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Sahne Çolpan İlhan’da ‘Netoçka Nezvanova’ gecesi

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Sahne Çolpan İlhan’da ‘Netoçka Nezvanova’ gecesi

Yabancı Sahne, Dostoyevski’nin yarım kalan ilk ve tek romanından uyarlanan ‘Netoçka Nezvanova’ ile bu akşam (22 Aralık) Sahne Çolpan İlhan’da.

Netoçka rolü ile geçtiğimiz yıl ‘Yılın En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Gülay Say, ‘Netoçka’yı oynamak her seferinde sonsuz bir alan ve müthiş bir deneyim yaratıyor” dedi.

Yedi sezondur kapalı gişe oynadığı ‘Suç ve Ceza’ ile sezonu açan Yabancı Sahne, şimdi de Dostoyevski’nin yarım kalan ilk ve tek romanından uyarlanan oyunla seyircisiyle buluşuyor.  Oyunda önemli rolleri Gülay Say ve Zafer Altun üstleniyor.  

Sahne Çolpan İlhan’da ‘Netoçka Nezvanova’ gecesi

Yabancı Sahne'nin kurucularından olan Gülay Say, geçen sezon Netoçka Neznanova'daki performansıyla Ekin Yazın Dostları tarafından Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülüne değer görülmüştü.

Bugüne kadar üstlendiği rollerin her birinin yerinin ayrı olduğunu belirten Say, “Ancak Netoçka’yı oynamak benim için bambaşka bir yolculuk. Netoçka Nezvanova, Dostoyevski eserleri içinde de farklı bir yere sahip. Tamamlayamadığı ilk ve tek romanı. Her seferinde keşfedecek başka yönlerini bulurken bir yandan da ‘Eğer bitirebilseydi neler eklerdi?’ diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Bu da sonsuz bir alan ve müthiş bir deneyim yaratıyor oyuncu için” dedi.

 

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