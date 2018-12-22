Sahne Çolpan İlhan’da ‘Netoçka Nezvanova’ gecesi
Yabancı Sahne, Dostoyevski’nin yarım kalan ilk ve tek romanından uyarlanan ‘Netoçka Nezvanova’ ile bu akşam (22 Aralık) Sahne Çolpan İlhan’da.
Netoçka rolü ile geçtiğimiz yıl ‘Yılın En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Gülay Say, ‘Netoçka’yı oynamak her seferinde sonsuz bir alan ve müthiş bir deneyim yaratıyor” dedi.
Yedi sezondur kapalı gişe oynadığı ‘Suç ve Ceza’ ile sezonu açan Yabancı Sahne, şimdi de Dostoyevski’nin yarım kalan ilk ve tek romanından uyarlanan oyunla seyircisiyle buluşuyor. Oyunda önemli rolleri Gülay Say ve Zafer Altun üstleniyor.
Yabancı Sahne'nin kurucularından olan Gülay Say, geçen sezon Netoçka Neznanova'daki performansıyla Ekin Yazın Dostları tarafından Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülüne değer görülmüştü.
Bugüne kadar üstlendiği rollerin her birinin yerinin ayrı olduğunu belirten Say, “Ancak Netoçka’yı oynamak benim için bambaşka bir yolculuk. Netoçka Nezvanova, Dostoyevski eserleri içinde de farklı bir yere sahip. Tamamlayamadığı ilk ve tek romanı. Her seferinde keşfedecek başka yönlerini bulurken bir yandan da ‘Eğer bitirebilseydi neler eklerdi?’ diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Bu da sonsuz bir alan ve müthiş bir deneyim yaratıyor oyuncu için” dedi.
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