Haber Giriş: 26.01.2020 - 13:12,
Şahnaz Çakıralp'ten anlamlı destek
Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen 'kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme' sosyal sorumluluk projesine destek veren isimler arasına oyuncu Şahnaz Çakıralp de katıldı.
Şahnaz Çakıralp, topladığı kapakları okula getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi.
Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu Şahnaz Çakıralp fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, herkesi bu projede yer almaya davet etti.
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