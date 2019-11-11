Recep İvedik 6'yı üç günde kaç kişi izledi?
Şahan Gökbakar cuma günü vizyona giren Recep İvedik 6'nın gişe rakamını açıkladı
Sosyal medya hesabından üç günlük rakamı açıklayan Şahan Gökbakar, ‘3 günde 1 milyon seyirci ile yine muhteşem bir açılış yaptık... Şubatlardan sonra kasım ayına da damgamızı vurduk ve tüm zamanların en iyi kasım açılışını yaptık. Bir serinin 6’ncısını yapıp 13 yıl boyunca hala bu sevgiyi ve ilgiyi koruyabilmek herkese kolay kolay nasip olmaz! Bizi yine gururlara layık gördünüz... Her defasında yine ve yeniden sizleri güldürmeye devam edeceğiz... Hepinizi çok seviyorum.’ mesajını paylaştı.
2008 yılında beyaz perdede yayınlanmaya başlayan Recep İvedik serisi Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımı oldu.
Recep İvedik 1
22 Şubat 2008 - 4.301.693 - seyirci 30.172.530,00 TL hasılat
Recep İvedik 2
13 Şubat 2009 - 4.333.144 seyirci - 33.493.326,50 TL hasılat
Recep İvedik 3
12 Şubat 2010 - 3.326.084 seyirci - 28.712.099,25 TL hasılat
Recep İvedik 4
21 Şubat 2014 - 7.369.098 seyirci - 72.103.216,88 TL hasılat
Recep İvedik 5
16 Şubat 2017 - 7.437.050 seyirci - 85.986.157,33 TL hasılat
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