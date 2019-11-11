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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Recep İvedik 6'yı üç günde kaç kişi izledi?

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Recep İvedik 6'yı üç günde kaç kişi izledi?

Şahan Gökbakar cuma günü vizyona giren Recep İvedik 6'nın gişe rakamını açıkladı

Sosyal medya hesabından üç günlük rakamı açıklayan Şahan Gökbakar, ‘3 günde 1 milyon seyirci ile yine muhteşem bir açılış yaptık... Şubatlardan sonra kasım ayına da damgamızı vurduk ve tüm zamanların en iyi kasım açılışını yaptık. Bir serinin 6’ncısını yapıp 13 yıl boyunca hala bu sevgiyi ve ilgiyi koruyabilmek herkese kolay kolay nasip olmaz! Bizi yine gururlara layık gördünüz... Her defasında yine ve yeniden sizleri güldürmeye devam edeceğiz... Hepinizi çok seviyorum.’ mesajını paylaştı.  

2008 yılında beyaz perdede yayınlanmaya başlayan Recep İvedik serisi Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımı oldu.

Recep İvedik 1

22 Şubat 2008  -  4.301.693 -  seyirci 30.172.530,00 TL hasılat

Recep İvedik 2

13 Şubat 2009 -  4.333.144 seyirci -  33.493.326,50 TL hasılat

Recep İvedik 3

12 Şubat 2010 -  3.326.084 seyirci -  28.712.099,25 TL hasılat

Recep İvedik 4

21 Şubat 2014 -  7.369.098 seyirci -  72.103.216,88 TL hasılat

Recep İvedik 5

16 Şubat 2017 -  7.437.050 seyirci -  85.986.157,33 TL hasılat

Recep İvedik 6yı üç günde kaç kişi izledi


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