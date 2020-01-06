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Haber Giriş: 06.01.2020 - 09:43,Son Güncelleme:/

Şafak Sezer 21 yıl önce oynadığı ‘Şen Makas’ı izledi

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Şafak Sezer 21 yıl önce oynadığı ‘Şen Makas’ı izledi

Şafak Sezer önceki akşam Trump Sahne’de “Şen Makas” adlı tiyatro oyununu izledi. 21 yıl önce kendisinin de rol aldığı oyunu izleyen oyuncu, “Hayatımda gördüğüm en iyi oyunlardan biridir. Bu oyunda oynadığım için çok şanslıyım” dedi.

Şafak Sezer, önceki akşam Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Ünlü komedyen, ilk kez 1999 yılında sahnelenen ve kendisinin de komiser yardımcısı rolünü üstlendiği “Şen Makas”ı, Trump Sahne’de izlemeye geldi. “Hayatımda gördüğüm en iyi oyunlardan biridir” diyen Sezer sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’yi gezmediğimiz yer kalmadı. Bu oyunda oynadığım için çok şanslıyım. Uzun zamandır izlemeye gelmek istiyordum, işlerden dolayı bugün gelebildim, çok mutluyum.”

Şafak Sezer 21 yıl önce oynadığı ‘Şen Makas’ı izledi

Şafak Sezer 21 yıl önce oynadığı ‘Şen Makas’ı izledi


 

 

 

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