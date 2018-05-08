Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriSadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu!
GeriKeyif Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Keyif
08.05.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu!

23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri sahipleri buldu. Beşiktaş Belediyesi’nin de sponsor olduğu gece MKM Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleşti. Geceye tiyatro ve sinema dünyasının başarılı, ünlü ve duayen isimleri katıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç da bu törene katılan isimler arasındaydı.

23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema ödülleri sahipleri buldu. Geceye tiyatro ve sinema dünyasından birçok isim katıldı. Yekta Kopan’nın sunuculuğunu yaptığı ödül gecesine ilgi büyük oldu. Beşiktaş Belediyesi’nin sponsor olduğu ödül töreni MKM Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleşti. Anlamlı günde açılış konuşmasını yapan oyuncu Kerem Alışık, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık’ın sanata büyük değer kattığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı. ‘’ Birisi bütün hayatını, eşine, işine, mesleğine ailesine adamış, bir örümcek ağı gibi ince, naif ama asla kopmayan, tek başına kadınlar grubu gibi kalabalık, sahici, anlamlı, farklı, diğeri, aklımıza uğramadan yüreğimize ulaşmış, hep gözüyle kalbiyle konuşmuş ve kaç lisan bilirsek bilelim tercüme edilmesi mümkün olmamış. İkisi de güzel sanatlar mezunu, güzel sanatların içinde ama en güzeli, güzel yaşama sanatını başarmış ve bize göstermiş iki kişilik’’.

Gonca Vuslateri şarkı performansıyla beğeni topladı

Ödül törenin de, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir oyuncu şarkı söyleyerek geceye renk kattı. Bu yılın sürprizi ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’nin söylediği “kördüğüm” adlı şarkı oldu. Ünlü oyuncuya piyanosu ile İklim Tamkan eşlik etti, ardından ödül törenine geçildi.

Demet Evgar, komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Demet Evgar, komedi dalında en başarılı kadın ödülünü alırken, Engin Günaydın aynı dalda en başarılı erkek oyuncu ödülünü aldı. Tiyatro dalında yılın en başarılı erkek oyuncu ödülünü ‘’Joseph K’’ isimli oyunuyla Mert Fırat aldı. Onur Ödülünü alan, oyuncu Süleyman Turan ve Halil Ergün’e ödülü Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç verdi. Kısa bir konuşma yapan Başkan Vekili Doğaç; Atatürk’ün sanata verdiğini öneme değindi. Atatürk’ün, ‘’ Efendiler… Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatçı olamazsınız’’ sözünü hatırlattı. Törenin ardından, sahnede ödül alan sanatçı ve oyuncular toplu fotoğraf çekindi.

Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri

Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu!

Fahriye Evcen'den açıklama

'Rihanna moda ikonu mu, yoksa tarzıyla Bülent Ersoy mu?'