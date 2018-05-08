Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu!
23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri sahipleri buldu. Beşiktaş Belediyesi’nin de sponsor olduğu gece MKM Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleşti. Geceye tiyatro ve sinema dünyasının başarılı, ünlü ve duayen isimleri katıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç da bu törene katılan isimler arasındaydı.
23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema ödülleri sahipleri buldu. Geceye tiyatro ve sinema dünyasından birçok isim katıldı. Yekta Kopan’nın sunuculuğunu yaptığı ödül gecesine ilgi büyük oldu. Beşiktaş Belediyesi’nin sponsor olduğu ödül töreni MKM Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleşti. Anlamlı günde açılış konuşmasını yapan oyuncu Kerem Alışık, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık’ın sanata büyük değer kattığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı. ‘’ Birisi bütün hayatını, eşine, işine, mesleğine ailesine adamış, bir örümcek ağı gibi ince, naif ama asla kopmayan, tek başına kadınlar grubu gibi kalabalık, sahici, anlamlı, farklı, diğeri, aklımıza uğramadan yüreğimize ulaşmış, hep gözüyle kalbiyle konuşmuş ve kaç lisan bilirsek bilelim tercüme edilmesi mümkün olmamış. İkisi de güzel sanatlar mezunu, güzel sanatların içinde ama en güzeli, güzel yaşama sanatını başarmış ve bize göstermiş iki kişilik’’.
Gonca Vuslateri şarkı performansıyla beğeni topladı
Ödül törenin de, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir oyuncu şarkı söyleyerek geceye renk kattı. Bu yılın sürprizi ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’nin söylediği “kördüğüm” adlı şarkı oldu. Ünlü oyuncuya piyanosu ile İklim Tamkan eşlik etti, ardından ödül törenine geçildi.
Demet Evgar, komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı
Demet Evgar, komedi dalında en başarılı kadın ödülünü alırken, Engin Günaydın aynı dalda en başarılı erkek oyuncu ödülünü aldı. Tiyatro dalında yılın en başarılı erkek oyuncu ödülünü ‘’Joseph K’’ isimli oyunuyla Mert Fırat aldı. Onur Ödülünü alan, oyuncu Süleyman Turan ve Halil Ergün’e ödülü Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç verdi. Kısa bir konuşma yapan Başkan Vekili Doğaç; Atatürk’ün sanata verdiğini öneme değindi. Atatürk’ün, ‘’ Efendiler… Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatçı olamazsınız’’ sözünü hatırlattı. Törenin ardından, sahnede ödül alan sanatçı ve oyuncular toplu fotoğraf çekindi.
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