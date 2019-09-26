Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu.
Oyuncu Kerem Alışık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık’a duyduğu özlem ve sevgiyi dile getirdi. Daha sonra “Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Onur Ödülü”nü Olcay Poyraz’a takdim eden Alışık, Poyraz’ın sanat yaşamında birçok alana değer katan bir tiyatrocu olduğunu belirtti. Törende “Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü”ne “Lena, Leyla ve Diğerleri” adlı oyundaki rolüyle Filiz Demiralp, “Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü”ne “12 Öfkeli” adlı oyundaki performansıyla İrfan Kılınç layık görüldü.
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