Sadece kadınlardan oluşan orkestra kurdu
Müzik hayatına uzun bir süre ara veren Nur Ertürk, düğün ve kına gecelerinin gözdesi haline geldi. Kadınlardan orkestra kurup muhafazakâr kesimi de düşünen Ertürk, kına geceleri için yepyeni bir konser projesine imza atıyor.
Kına gecelerinde muhafazakâr kesimin rahat rahat eğlenemediğini fark eden ünlü sanatçı, sadece kadınlardan oluşan bir orkestra kurdu. Kendi alanında hep yaptığı yeniliklerle adından söz ettiren Ertürk’ün kına geceleri için hazırladığı yeni konsept şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. Enstrüman çalan kadın müzisyenleri uzun bir arayıştan sonra bulan ünlü türkücü, projelerine katılmak isteyen kadın müzisyenlere de kapılarının açık olduğunu belirtti.
SANAT HAYATIMDA HEP İLKLERİN KADINI OLDUM
Milli ve manevi değerlere her zaman önem verdiğini belirten Ertürk, “Kına geceleri kadınlar arasında yapılan özel törenlerdir. Bu özel gecelerde sadece kadınlardan oluşan bir ekiple kadınların daha rahat eğlenebileceğini kendimden de bildiğim için bu projeyi hayata geçirdim. Bizim ülkemizde saz, bağlama çalan bir sürü genç kızlarımız, bayanlarımız var. ‘Nur Ertürk Ve İnce Tel Müzik Grubu’ olarak şimdi gümbür gümbür hem sazımızla hem sesimizle olmaya başlayacağız. Benden sonra devamı gelecektir ama her zaman sanat hayatımda ilklerin kadını oldum. İlk olmak her zaman gurur vericidir” diye konuştu.
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