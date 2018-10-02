Sabahattin Ali Adana'da,kayıp kemiklerin izinde!
Türk Edebiyatı’na önemli eserler bırakan Yazar-Şair Sabahattin Ali de hayatı ve eserleriyle 25. Adana Film Festivali kapsamında yer aldı.
Etkinliğe, başta Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.
Sabahattin Ali’nin hayatı; Nebil Özgentürk’ün hazırladığı ‘Bir Sabahattin Ali Trajedisi: Kayıp Kemiklerin İzinde’ adıyla belgesel gösterimi ile başladı. Akabinde Özgentürk’ün; Filiz Ali ve Sabahattin Ali’nin torunu İdil Laslo ile yaptığı kısa konuşmalarla devam etti. Belgesel gösterimi sonrası müzik yapımcıları Ali – Aysun Kocatepe de “Sabahattin Ali Şarkılarıyla” isimli konser verdi.Kocatepeler; resitalde önce Sabahattin Ali şiirleri üzerine Ali Kocatepe’nin bestelediği “Meskenim Dağlar”, “Melankoli”, “Çocuklar Gibi”, “Ben Sana Vurgunum” adlı şarkıları seslendirdiler. Ardından Zülfü Livaneli ve Kerem Güney besteleri “Leylim Ley”, “Aldırma Gönül” geldi.Ali Kocatepe her şarkı arasında söz ve bestelerin öykülerini anlattı. Konser, Ali - Aysun Kocatepe’nin yorumladığı “Arkadaş”, “Sessiz Gemi”, “Hey Gidi Dünya Hey” adlı şarkılarla devam etti.
Finalde; Nebil Özgentürk’ün ve tüm salonun katıldığı koroyla “İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar” coşkuyla söylendi. Belgesel ve konser birlikteliği çok etkili oldu. Gösterime ve konsere gelenlerin, gözyaşları ve duygu seli içinde ayrılmaları gözlerden kaçmadı.
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