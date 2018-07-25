Ryan Reynolds Türk oyunu reklamında
Türk teknoloji şirketi Peak Games, ABD pazarının en çok gelir elde eden oyunları arasında yer alan Toon Blast için ünlü oyuncu Ryan Reynolds'ın kamera karşısına geçtiği yeni bir reklam kampanyası yayınladı.
Çalışma, Peak Games'in 2018 için belirlediği 400 milyon dolarlık global pazarlama bütçesi kapsamında gerçekleştirildi.
Her kampanyanın başlamasını takip eden 24 saat içinde Peak Games videoların etkisini tam olarak ölçebilme, hedef kitlenin beğenisine göre reklamları geliştirerek doğru videoyu doğru kitle ile eşleştirme şansına sahip olacak.
Reklam ajansı TBWA -Chiat- Day LA'in kreatif liderliğinde dokuz senaryo baz alınarak 30'dan fazla farklı versiyon oluşturuldu.
Reklamın tüm sahneleri tanınmış yönetmen Tom Kuntz tarafından yönetilirken yapım aşamasını MJZ ekibi üstlendi.
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