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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.09.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

‘Rüzgar’ yeniden esecek

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‘Rüzgar’ yeniden esecek

20 yıl önce birlikte seslendirdikleri ‘Rüzgar’ şarkısı ile döneme damgasını vuran Grup Gündoğarken ve Yunan şarkıcı Vassiliki Papageorgiou, tekrar bir araya geliyor. ‘Bur’ADA Müzik Var’ festivalinde sahne alacak grup ile Vassiliki, bir kez daha ‘Rüzgar’ı söyleyerek Türk ve Yunan dostluğunu sahneye taşıyacak.

İlk kez 1998 yılında yayınlanan ‘Mest Of Gündoğarken’ albümünde yer alan ‘Rüzgar’ şarkısını birlikte seslendiren Grup Gündoğarken ile Yunan şarkıcı Vassiliki Papageorgiou, 20 yıl aradan sonra tekrar bir araya geliyor. Ada Müzik’in 28 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Moda Kayıkhane’de gerçekleştireceği ‘Bur’ADA Müzik Var’ festivalinin açılış konserinde birlikte sahne alacak usta sanatçılar, Yunan ile Türk ezgileriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Ayrıca yayınlandığı ilk günden beri gönülleri fetheden, söz ve müziği İlhan Şeşen’e ait ‘Rüzgar’ isimli şarkı da Grup Gündoğarken ile Vassiliki Papageorgiou tarafından tekrar seslendirilecek. Grup Gündoğarken konserde, son albümleri ‘Özlemişim’den ‘Olamadım’, ‘Yanıldım’, ‘Gereksiz’, ‘Ah Be Hayat’ ve ‘Geriye Kalan’ gibi şarkılarının yanı sıra sözleri Vassiliki’ye, bestesi ise Hasan Esen’e ait ‘Galata’ şarkısını da söyleyecek.

‘Rüzgar’ yeniden esecek

Gündoğarken şarkılarını söyledi
Şarkılarında Ege ve Anadolu ezgilerini birleştirerek büyüleyen Vassiliki, 2003’te grubun şarkılarını Yunanca sözler ile değiştirerek ‘Vassiliki Gündoğarken Söylüyor’ adlı bir albüm de çıkarmış, müzikseverler tarafından büyük ilgi görmüştü. Grup Gündoğarken de bu albümde Vassiliki’ye vokal yaparak destek vermişti.

Dev isimler aynı sahnede
Festivalin açılış gününde ayrıca Ezgi Aktan, Birsen Tezer, Aylin Aslım ve Kolektif İstanbul sahnede olacak. Diğer günlerde sahneye Bülent Ortaçgil, Fazıl Say, Gürol Ağırbaş, Moğollar, Hüsnü Arkan, Mehmet Güreli, Yeni Türkü, Bulutsuzluk Özlemi, Mor ve Ötesi ile Zuhal Olcay gibi önemli isimler çıkacak.

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