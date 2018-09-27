‘Rüzgar’ yeniden esecek
20 yıl önce birlikte seslendirdikleri ‘Rüzgar’ şarkısı ile döneme damgasını vuran Grup Gündoğarken ve Yunan şarkıcı Vassiliki Papageorgiou, tekrar bir araya geliyor. ‘Bur’ADA Müzik Var’ festivalinde sahne alacak grup ile Vassiliki, bir kez daha ‘Rüzgar’ı söyleyerek Türk ve Yunan dostluğunu sahneye taşıyacak.
İlk kez 1998 yılında yayınlanan ‘Mest Of Gündoğarken’ albümünde yer alan ‘Rüzgar’ şarkısını birlikte seslendiren Grup Gündoğarken ile Yunan şarkıcı Vassiliki Papageorgiou, 20 yıl aradan sonra tekrar bir araya geliyor. Ada Müzik’in 28 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Moda Kayıkhane’de gerçekleştireceği ‘Bur’ADA Müzik Var’ festivalinin açılış konserinde birlikte sahne alacak usta sanatçılar, Yunan ile Türk ezgileriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Ayrıca yayınlandığı ilk günden beri gönülleri fetheden, söz ve müziği İlhan Şeşen’e ait ‘Rüzgar’ isimli şarkı da Grup Gündoğarken ile Vassiliki Papageorgiou tarafından tekrar seslendirilecek. Grup Gündoğarken konserde, son albümleri ‘Özlemişim’den ‘Olamadım’, ‘Yanıldım’, ‘Gereksiz’, ‘Ah Be Hayat’ ve ‘Geriye Kalan’ gibi şarkılarının yanı sıra sözleri Vassiliki’ye, bestesi ise Hasan Esen’e ait ‘Galata’ şarkısını da söyleyecek.
Gündoğarken şarkılarını söyledi
Şarkılarında Ege ve Anadolu ezgilerini birleştirerek büyüleyen Vassiliki, 2003’te grubun şarkılarını Yunanca sözler ile değiştirerek ‘Vassiliki Gündoğarken Söylüyor’ adlı bir albüm de çıkarmış, müzikseverler tarafından büyük ilgi görmüştü. Grup Gündoğarken de bu albümde Vassiliki’ye vokal yaparak destek vermişti.
Dev isimler aynı sahnede
Festivalin açılış gününde ayrıca Ezgi Aktan, Birsen Tezer, Aylin Aslım ve Kolektif İstanbul sahnede olacak. Diğer günlerde sahneye Bülent Ortaçgil, Fazıl Say, Gürol Ağırbaş, Moğollar, Hüsnü Arkan, Mehmet Güreli, Yeni Türkü, Bulutsuzluk Özlemi, Mor ve Ötesi ile Zuhal Olcay gibi önemli isimler çıkacak.
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