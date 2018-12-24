Rüyaya ortak oldular!
Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, hayalini kurduğu müzikal ile tiyatro sahnesinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Alice müzikalinde Alice’i oynayacağını geçtiğimiz hafta #rüyamaortakol etiketi ile duyuran başarılı oyuncunun ardından müzikalde yer alan diğer oyuncular da sosyal medyadan canlandıracakları karakterleri duyurdu.
Alice için dev kadro
Serenay Sarıkaya’nın Alice’i canlandıracağı Alice müzikalinde, başarılı oyuncu Ezgi Mola, kraliçeyi, İbrahim Selim kralı, Enis Arıkan tavşanı, Merve Dizdar kedi karakterini, Şükrü Özyıldız ise şapkacıyı canlandıracak.
1865 yılında Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip kurgu roman Alice Harikalar Diyarında, çağdaş bir uyarlama ile sahneleniyor.
Sarıkaya: “Hayatımın en güzel rüyası”
Seyircisini fantastik bir dünyaya davet eden Alice Harikalar Diyarında’nın Alice’i olmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, dans provaları ve şan derslerine de tüm hızıyla devam ediyor.
Alice performansı için ayrıca ukulele dersleri alan Sarıkaya, heyecanını şu sözlerle paylaştı: “Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı şimdilerde... Yepyeni bir yolculuğa çıkardı beni. Kesin rüya...! Ama hayatımın en güzel rüyası. Öyle güzel ki hayat boyu bu rüyayı görebilirim. Sevdiğim her şey var içinde.”
Klasik bir hikayeyi çağdaş bir sahne diliyle günümüz seyircisiyle buluşturacak olan Alice Harikalar Diyarında, kostümleriyle, dekoruyla, şarkılarıyla, koreografisiyle, fantastik bir yolculuk, bir büyüme hikayesi anlatmaya hazırlanıyor.
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