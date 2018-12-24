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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.12.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Rüyaya ortak oldular!

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Rüyaya ortak oldular!

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, hayalini kurduğu müzikal ile tiyatro sahnesinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Alice müzikalinde Alice’i oynayacağını geçtiğimiz hafta #rüyamaortakol etiketi ile duyuran başarılı oyuncunun ardından müzikalde yer alan diğer oyuncular da sosyal medyadan canlandıracakları karakterleri duyurdu.

Alice için dev kadro

Serenay Sarıkaya’nın Alice’i canlandıracağı Alice müzikalinde, başarılı oyuncu Ezgi Mola, kraliçeyi, İbrahim Selim kralı, Enis Arıkan tavşanı, Merve Dizdar kedi karakterini, Şükrü Özyıldız ise şapkacıyı canlandıracak.

1865 yılında Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip kurgu roman Alice Harikalar Diyarında, çağdaş bir uyarlama ile sahneleniyor.

Rüyaya ortak oldular


Sarıkaya: “Hayatımın en güzel rüyası”

Seyircisini fantastik bir dünyaya davet eden Alice Harikalar Diyarında’nın Alice’i olmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, dans provaları ve şan derslerine de tüm hızıyla devam ediyor.

Alice performansı için ayrıca ukulele dersleri alan Sarıkaya, heyecanını şu sözlerle paylaştı: “Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı şimdilerde... Yepyeni bir yolculuğa çıkardı beni. Kesin rüya...! Ama hayatımın en güzel rüyası. Öyle güzel ki hayat boyu bu rüyayı görebilirim. Sevdiğim her şey var içinde.”

Klasik bir hikayeyi çağdaş bir sahne diliyle günümüz seyircisiyle buluşturacak olan Alice Harikalar Diyarında, kostümleriyle, dekoruyla, şarkılarıyla, koreografisiyle, fantastik bir yolculuk, bir büyüme hikayesi anlatmaya hazırlanıyor.

Rüyaya ortak oldular

Rüyaya ortak oldular
Rüyaya ortak oldular


Rüyaya ortak oldular

BİR PLASTİK CERRAHIN ÖZBAKIMI

Bir Plastik Cerrahın ÖzbakımıDoktor Bu Ne’nin bu bölümünde, Serdar Bora Bayraktaroğlu, bir plastik cerrah olarak öz bakımını nasıl yaptığını anlattı.
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