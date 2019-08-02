Rusya’da sahnede!
DJ İlkay Şencan, geçen hafta Moskova’da düzenlenen Europa Plus 2019 Festivali’nde ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı.
Don Diablo, Netta, Arash, Arnon, Mohombi gibi başarılı DJ’lerin arasındaki tek Türk olan Şencan, performansıyla ilgi gördü. Genç DJ, Rus basınına röportaj da verdi.
Ünlü DJ Arash, internette dinlediği “Rockstar” şarkısıyla keşfettiği İlkay Şencan’ın en büyük destekçisi. Arash, Instagram’dan ulaşıp kendisiyle çalışma fırsatı sunduğu Şencan’ı Moskova’daki etkinlikte de yalnız bırakmadı.
İlkay Şencan - Don Diablo
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