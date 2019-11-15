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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Rusya'da Osmanlı Kaftanları Sergisi

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Rusya'da Osmanlı Kaftanları Sergisi

Rusya'da gerçekleşen Türkiye'nin "özel statü" sıfatında katıldığı "8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu" kapsamında, Osmanlı Kaftanları Sergisi açıldı.

Rusya Etnografya Müzesi'ndeki sergiye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets, Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Osmanlı kaftanlarının yer aldığı sergide, Rusya'nın önde gelen keman sanatçısı Yuriy Başmet'in, canlık müzik performansı beğeni topladı.
Bakan Yardımcısı Yavuz, foruma ilişkin açıklama yaptı, Türkiye ile Rusya arasında kültür ve turizm alanındaki ilişkileri değerlendirdi.
Özel statüyle davetli olmanın onur verici olduğunu vurgulayan Yavuz, forumda, Türkiye'nin kültür, sanat ve turizm değerlerini tanıtmayı planladıklarını söyledi.

"Rus ve Türk halkları birbirini çok seviyor"

Yavuz, iki ülke arasında siyasi, ekonomik, ticari ve enerji alanındaki yoğun temasların, ikili kültürel ilişkileri de olumlu etkilediğine dikkati çekerek, "Rus ve Türk halkları birbirini çok seviyor. İki halkın birçok ortak kültür noktası var. Kültür ve sanatın gücünden faydalanmamız ve bu tarz yetkinlikleri daha sık yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının yıl sonu itibarıyla 6 milyonu aşmasını beklediklerini belirten Yavuz, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin de 25 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkması hedef olarak önümüzde duruyor. Bu hedefe en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

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