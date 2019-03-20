Russell Crowe’dan destek
DÜNYACA ünlü oyuncu ve yönetmen Russell Crowe, 15 Mart’ta vizyona giren “Türk İşi Dondurma” filminin Twitter’da tanıtımını yaptı.
Hayatının büyük kısmını geçirdiği için kendisini Avustralyalı olarak tanımlayan Crowe, Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen filme ilişkin, yönetmen Can Ulkay’ın Twitter mesajını hayranlarıyla paylaştı. Ulkay’ın dün attığı Tweet’te “Türk İşi Dondurma, yönetmen monitöründen kareler. Vizyondayız” satırlarıları ile birlikte bir de video yer almıştı. Russell Crowe, yönetmenliğini üstlendiği 2014 yapımı “Son Umut” filminde de 1919’da Çanakkale Savaşı’nın ardından Türkiye’ye gelen ve Gelibolu’da savaşta kaybolan üç çocuğunu arayan Connor’ı canlandırmıştı.
Can Ulkay’ın yönettiği, Gürkan Tanyaş’ın senaryosunu yazdığı “Türk İşi Dondurma”da Caner Kurtaran, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil birlikte rol alıyor.
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