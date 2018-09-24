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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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24.09.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek

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Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Rus Avangardı‘nın sanat ve tasarımını 500’den fazla eserle temsil eden kapsamlı “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisine, 18 Ekim 2018 tarihinden itibaren ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sabancı Holding katkılarıyla 18 Ekim 2018’de kapılarını açacak “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi, 20. yüzyılın başında, Rusya ve dünya tarihinin dönüm noktalarıyla ivme kazanan ve şekillenen Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerini kapsamlı bir seçkiyle yansıtacak.

Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilecek sergide, gelişim çizgisiyle ve Batı sanatının avangart akımlarıyla kurduğu farklı ilişkiyle özgün bir konuma sahip olan Rus Avangardı, dönemini yansıtan 500’ün üzerinde eserle temsil edilecek. Sanat yönetimi, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer tarafından yapılan sergi, Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi ve George Costakis Koleksiyonu Yöneticisi Maria Tsantsanoglou’nun küratörlüğünde gerçekleştiriliyor. Rus Avangardı’nın izlediği yolu 1900’lerden 1930’ların sonuna kadar takip edecek sergi Kazimir Maleviç, Vladimir Tatlin, Vasili Kandinski, Olga Rosanova, Liubov Popova gibi, dönemin belirleyici isimlerinin eserlerini bir araya getirecek.

Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek


Günümüzde yüzü dünyaya dönük en kapsamlı Rus Avangardı koleksiyonlarından ve arşivlerinden olan, Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı George Costakis Koleksiyonu, 375 eserle “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisinin temelini oluşturacak. Sergide, Avrupa’nın tanınmış özel koleksiyonlarından ve Devrim sonrası porselen koleksiyonuyla öne çıkan Rusya Dekoratif, Uygulamalı ve Halk Sanatları Müzesi’nden ödünç alınan eserler de yer alacak. Desenler, porselen ve metal objeler ile dantel ve elbise tasarımlarının yer aldığı bu seçki, Rus Avangardı’nın hayatı yeniden düzenlemeye yönelik idealinin kapsamını ve halk sanatıyla ilişkisinin tarihini gözler önüne serecek. Rus Avangardı’nın dönemin kültürel atmosferinde yol açtığı dönüştürücü etki, eserlerin yanı sıra görkemli konstrüksiyonlarla ve yeniden canlandırmalarla da yansıtılacak. Birçok sanat tarihçisinin Rus Avangardı’nın keşfedildiği yer olarak işaret ettiği tiyatro sahne tasarımları da Sakıp Sabancı Müzesi’nde yeniden hayat bulacak.
“Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi kapsamında yayınlanacak katalog, tarihçi Prof. Dr. Halil Berktay, serginin küratörü Maria Tsantsanoglou, Royal Academy of Arts eski Sergiler Yöneticisi Norman Rosenthal, Münster, Picasso Müzesi’nin yöneticisi Markus Müller, Selanik Çağdaş Sanat Müzesi Yönetim Kurulu üyesi ve George Costakis’in kızı Aleki Costakis ile Rusya Dekoratif, Uygulamalı ve Halk Sanatları Müzesi ekibinin kaleme aldığı ve Rus Avangardı’nı mümkün kılan kültürel ortamı, çeşitliliği, siyasi iklimi konu alan metinlerle konuya dair temek kaynaklardan biri olacak.
Sergi süresince gerçekleştirilecek film gösterimleri, edebiyat etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmalarıyla, Rus Avangardı’nın farklı disiplinlerdeki üretimi derinlemesine ele alınacak.

Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek

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