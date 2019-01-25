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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sayım Çınar
25.01.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Ruha iyi gelen şehir: Amsterdam

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Ruha iyi gelen şehir: Amsterdam

Amsterdam her gidişte baştan yazılan bir şehir. Son yıllarda birçok kez ziyaret etmişimdir Amsterdam’ı. Her defasında farklı deneyimlerle ülkeme dönüyorum.

Amsterdam’da toplu taşıma çok iyi. Tren, otobüs ve metro hatlarını iyi tanıdığınızda şehrin tadını daha iyi çıkarıyorsunuz.

Müzeleriyle öne çıkan bir şehirden söz ediyorum. Central Station bölgesi en iyi markaların buluştuğu yer. Ekolojiye duyarlı markalar peşindeyseniz doğru yerdesiniz. Yediğiniz içtiğin her şeyde bu doğallığı hissedeceksiniz.

Ruha iyi gelen şehir: Amsterdam



Amsterdam’ı yalnızca eğlence olarak görmek büyük hata. Amsterdam kültür ve sosyal yaşamıyla yenilikler sunuyor.

Soğuğa Aldırmayın, Keyfinize Bakın!

Şubat ayı da olsa kanallara gitmek iyi fikir. Soğuğu güzellikler unutturuyor. Venedik ve Hamburg’un hiperaktif versiyonu diyebilirim Amsterdam için. Ve biraz sıkı bir bir montla gün boyu şehri turlamak büyük bir zevk.

Ruha iyi gelen şehir: Amsterdam

Kadın ve erkek eşitliğini en çok bu şehirde yaşıyorsunuz. Bu duyguyu unutanlar için de Amsterdam ziyareti iyi fikir. Coffee shoplar her yerde, iyi kahve isteyenler için seçenekler sınırsız.

Bisiklet şehrin ayrılmaz bir parçası. Bir bisiklet şehrinde olduğunuzu unutmamak gerek. Arabaların yerini bisikletliler almış durumda.
İnsanların Amsterdam’da özgürlük içinde olmaları havayı rahatlatıyor, mutlu bir şehirde olduğunuzu her adımda hissediyorsunuz.

Müze, Daha Çok Müze!

Ruha iyi gelen şehir: Amsterdam


Buranın bir sırrı da Erasmus öğrencisi gibi yaşamak. Marketten ihtiyaçlarınızı alın ve şehrin tadına varın. Turist gibi değil yerel gibi davranın, sır bu.

Soğukta yürümek insanı dinçleştiriyor. Puslu havayla Amsterdam’ın neşesi birleşince müthiş duygular beraberinde geliyor. Stedelijk Müzesi, Rembrandt House Museum, Nemo, Van Gogh Müzesi, Anne Frank’in Evi… Mutlaka gitmeniz gereken yerler. Şehri adım adım anlamanın birincil yolu müzeler. Sinema salonlarını da kaçırmayın. Kısa filmler, vizyon filmleri… Farklı bir dil ve şehirde sinema deneyimini yaşayın.

Eğlence Sizde Başlıyor!

Ruha iyi gelen şehir: Amsterdam



Bir şehirde yüksek bina görmemek, plaza ve AVM’lerden uzak olmak çok güzel. Şehrin kötü makyajı yok. Dinç ve sağlıklı bir şehirdesiniz, siz de makyajınızdan maskelerinizden arının!

Asya mutfağına doyacaksınız Amsterdam’da. Hem de çok makul fiyatlara.  Amsterdam’da yaşayan insanların neredeyse yarısından çoğu Hollandalı değil. Bu da müthiş bir zenginlik getiriyor kültürel olarak.

Önyargılardan kurtulun, klişelerden kurtulun, Amsterdam’ın tadını çıkarın. Şehrin eğlencesi sizde başlıyor!

 

 

 

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