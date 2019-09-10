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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Ruh çağırıp izin istemiş

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Ruh çağırıp izin istemiş

Ünlü oyuncu Helena Bonham Carter, bir dizide canlandıracağı karakterden ruh çağırıp izin istemiş!  

53 yaşındaki oyuncu Helena Bonham Carter'ın The Crown adlı dizide canlandıracağı, Kraliçe 2. Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret'ten izin istemek için ruh çağırdığı ileri sürüldü.

Netflix için çekilen dizide Bonham Carter, 2002 yılında yaşama veda eden Prenses Margaret'i canlandırıyor. Prenses ile ölümünden önce bir davette tanışan ünlü oyuncu da rol için kamera karşısına geçmeden önce bir medyuma başvurdu. Medyum aracılığıyla Prenses Margaret'in ruhunu çağırıp izin isteyen Helena Bonham Carter, dizide onun jest ve mimiklerini doğru canlandırabilmek için de yardım almış.

Ruh çağırıp izin istemiş

Helena Bonham Carter, İngiliz medyasında yer alan bu haberle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Prenses Margaret, Kral 6. George ile Kraliçe Elizabeth'in küçük kızı. Prenses, yaşadığı dönemde Türk dostu olarak biliniyordu. Yaz tatillerinde sık sık Türkiye'ye gelen Prenses Margaret, 2002 yılında kalp yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak uygulanan tedavilere cevap veremedi ve 9 Şubat 2002'de hayata veda etti.

 

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