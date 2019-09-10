Ruh çağırıp izin istemiş
Ünlü oyuncu Helena Bonham Carter, bir dizide canlandıracağı karakterden ruh çağırıp izin istemiş!
53 yaşındaki oyuncu Helena Bonham Carter'ın The Crown adlı dizide canlandıracağı, Kraliçe 2. Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret'ten izin istemek için ruh çağırdığı ileri sürüldü.
Netflix için çekilen dizide Bonham Carter, 2002 yılında yaşama veda eden Prenses Margaret'i canlandırıyor. Prenses ile ölümünden önce bir davette tanışan ünlü oyuncu da rol için kamera karşısına geçmeden önce bir medyuma başvurdu. Medyum aracılığıyla Prenses Margaret'in ruhunu çağırıp izin isteyen Helena Bonham Carter, dizide onun jest ve mimiklerini doğru canlandırabilmek için de yardım almış.
Helena Bonham Carter, İngiliz medyasında yer alan bu haberle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Prenses Margaret, Kral 6. George ile Kraliçe Elizabeth'in küçük kızı. Prenses, yaşadığı dönemde Türk dostu olarak biliniyordu. Yaz tatillerinde sık sık Türkiye'ye gelen Prenses Margaret, 2002 yılında kalp yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak uygulanan tedavilere cevap veremedi ve 9 Şubat 2002'de hayata veda etti.
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