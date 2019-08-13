RTGD Medya Oscarları sahiplerini buldu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 41. kuruluş yıldönümünü kutlayan RTGD, 16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplamda 19 ödül belirledi. 15 radyo ve televizyon ile 18 gazeteciye verilen ödüller, son derece titiz bir süreç sonunda ortaya çıktı. Meslek Birlikleri içinde tek kadın başkan ve yönetimde 5 kadın üye ile en fazla kadın üyeye sahip RTGD, bu yıl da 5 dalda kadın meslektaşlarına ödül verdi.
RTGD Başkanı Şebnem Bursalı; 29 Ağustos Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle JW Marriot Otel'de ödüller sahiplerine verilecek.
Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı, şöyle devam etti: "Dernek olarak bu yıl 41. yılımızı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl radyo ve televizyon kuruluşlarımız ve meslektaşlarımız arasında 3 aşamalı olarak belirlenen ödüllerimiz, bu yıl da gerçek emek sahiplerine gitti. Ödül alan tüm kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz." Son 3 yıldır mesleki çalışmalar dışında sosyal sorumluluk projeleriyle de pek çok insanın hayatına dokunmaya devam eden RTGD, madde bağımlılığı ile mücadele konusundaki Sporla Kal Güvende Kal projesinden sonra Sıfır Atık bilincinin gelişmesiyle ilgili de yeni bir sosyal sorumluluk projesini yürütmeye hazırlanıyor.
Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı: Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
Yılın Sabah Programı Medya Oscarı: Parametre (CNN Türk) Mine Uzun
Yılın Ekonomi Programı Medya Oscarı: Sabah Raporu (Bloomberg Tv) Gökhan Şen, Açıl Sezen
Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı: Tarafsız Bölge (CNN Türk) Ahmet Hakan
Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı: Akşam Ajansı (A Haber) Salih Nayman
Yılın Spor Programı Medya Oscarı: Transfer Raporu (A Spor) Aykut İnce
Yılın TV Dizisi Medya Oscarı: Sen Anlat Karadeniz (ATV)
Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı: Deniz Uğur (Kanal D) Zalim İstanbul
Yılın Erkek Oyuncusu Medya Oscarı: Turgay Tanülkü (ATV) Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscarı: Hayatta Herşey Var (Beyaz TV) Nur Viral
Yılın Aktüel Kuşak Programı Medya Oscarı: Zahide Yetiş'le (Show TV) Zahide Yetiş
Yılın Gezi-Kültür Programı Medya Oscarı: Evliya Çelebi'nin Dünya Şehirleri (TRT 2) Faruk Aksoy
Yılın Belgesel Programı Medya Oscarı: Su Savaşları (TRT Belgesel)
Yılın Radyosu Medya Oscarı: NTV Radyo
Yılın Radyo Yapımcısı Medya Oscarı: Hop Dedik Ayhan (Turkuvaz Radyo)
Yılın Yerel Kanalı Medya Oscarı: Altaş TV (Ordu)
Cengiz Polatkan Özel Ödülü: Moderatör Gece (Kanal 24) Ardan Zentürk
Nursal Tekin Özel Ödülü: Amerika'da Bir Türk (TRT Türk) Erkan Tarhan
Mustafa Cambaz Özel Ödülü: Tarihin İçinden (A Haber) Çetin Demirer-Saygın Terzi-Emrah Öncül
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