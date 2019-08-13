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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.08.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

RTGD Medya Oscarları sahiplerini buldu

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RTGD Medya Oscarları sahiplerini buldu

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 41. kuruluş yıldönümünü kutlayan RTGD, 16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplamda 19 ödül belirledi. 15 radyo ve televizyon ile 18 gazeteciye verilen ödüller, son derece titiz bir süreç sonunda ortaya çıktı. Meslek Birlikleri içinde tek kadın başkan ve yönetimde 5 kadın üye ile en fazla kadın üyeye sahip RTGD, bu yıl da 5 dalda kadın meslektaşlarına ödül verdi.

RTGD Başkanı Şebnem Bursalı; 29 Ağustos Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle JW Marriot Otel'de ödüller sahiplerine verilecek.

Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı, şöyle devam etti: "Dernek olarak bu yıl 41. yılımızı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl radyo ve televizyon kuruluşlarımız ve meslektaşlarımız arasında 3 aşamalı olarak belirlenen ödüllerimiz, bu yıl da gerçek emek sahiplerine gitti. Ödül alan tüm kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz." Son 3 yıldır mesleki çalışmalar dışında sosyal sorumluluk projeleriyle de pek çok insanın hayatına dokunmaya devam eden RTGD, madde bağımlılığı ile mücadele konusundaki Sporla Kal Güvende Kal projesinden sonra Sıfır Atık bilincinin gelişmesiyle ilgili de yeni bir sosyal sorumluluk projesini yürütmeye hazırlanıyor.

Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı: Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

Yılın Sabah Programı Medya Oscarı: Parametre (CNN Türk) Mine Uzun

Yılın Ekonomi Programı Medya Oscarı: Sabah Raporu (Bloomberg Tv) Gökhan Şen, Açıl Sezen

Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı: Tarafsız Bölge (CNN Türk) Ahmet Hakan

Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı: Akşam Ajansı (A Haber) Salih Nayman

Yılın Spor Programı Medya Oscarı: Transfer Raporu (A Spor) Aykut İnce

Yılın TV Dizisi Medya Oscarı: Sen Anlat Karadeniz (ATV)

Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı: Deniz Uğur (Kanal D) Zalim İstanbul

Yılın Erkek Oyuncusu Medya Oscarı: Turgay Tanülkü (ATV) Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscarı: Hayatta Herşey Var (Beyaz TV) Nur Viral

Yılın Aktüel Kuşak Programı Medya Oscarı: Zahide Yetiş'le (Show TV) Zahide Yetiş

Yılın Gezi-Kültür Programı Medya Oscarı: Evliya Çelebi'nin Dünya Şehirleri (TRT 2) Faruk Aksoy

Yılın Belgesel Programı Medya Oscarı:  Su Savaşları (TRT Belgesel)

Yılın Radyosu Medya Oscarı: NTV Radyo

Yılın Radyo Yapımcısı Medya Oscarı: Hop Dedik Ayhan (Turkuvaz Radyo)

Yılın Yerel Kanalı Medya Oscarı: Altaş TV (Ordu)

Cengiz Polatkan Özel Ödülü: Moderatör Gece (Kanal 24) Ardan Zentürk

Nursal Tekin Özel Ödülü: Amerika'da Bir Türk (TRT Türk) Erkan Tarhan

Mustafa Cambaz Özel Ödülü: Tarihin İçinden (A Haber) Çetin Demirer-Saygın Terzi-Emrah Öncül

 

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