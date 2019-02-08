Rotterdam'da paneller yine dolu doluydu
23 Ocak-3 Şubat arasında düzenlenen A-listesi festivallerden 48. Rotterdam Film Festivali'nin panel programı iki yıldır yükselişte. 2018'deki iddialı konuk profilinin ardından bu sene de heyecan verici isimler Hollanda'yı heyecanlandırdı.
Carlos Reygadas'dan Claire Denis'ye, Jia Zhangke'den Guillermo Arriaga'ya, Agnieszka Holland'dan Roberto Minervini'ye uzanan bir panel programını kim reddebilir? Rotterdam neyse ki yeni panel programcısı sayesinde böylesi isimleri bir araya getirebiliyo
Elbette bunlara "Climax"in danslarının koreografisini üstlenen Nina McNeely, besteci Cliff Martinez, görsel efektçi Samson Wong ve video-art sanatçısı Alfredo Jaar da farklı bir bakış ekledi. Açıkçası en çok Carlos Reygadas'ın konuşması tatminkar oldu. Zaten filmlerinin analizi zor olduğu için sinemacının daha derinlikli incelemeleri dikkat çekebiliyor.
Özellikle Rotterdam'ın ilgili ve kültürlü kitlesi de bu konuşmaları daha doyurucu ve interaktif hale getirebiliyor. Rotterdam Konuşmaları, neredeyse IFFR PRO ve Kaplan Yarışması gibi özel olarak anılmaya açık hale gelecek gibi. Bu durumun da festivalin boyutunu daha katmanlı hale getireceği muhakkak.
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