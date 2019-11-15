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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Rosalia tarih yazdı!

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Rosalia tarih yazdı!

26 yaşındaki İspanyol şarkıcı Rosalia, Latin Grammy Ödülleri'nde tarih yazdı. Yılın albümü dalında ödülü kucaklayan Rosalia, böylece Shakira'dan 13 yıl sonra bu ödülü kazanan ilk kadın sanatçı oldu.

Rosalia, geceden üç ödülle ayrıldı. İşte belli başlı ödüller ve kazananları:

En iyi çağdaş pop vokal albümü: El Mal Querer — Rosalía 
Yılın kaydı: “Mi Persona Favorita”Alejandro Sanz & Camila Cabello
Yılın şarkısı: “Calma” — Pedro Capó, Gabriel Edgar González Pérez & George Noriega, songwriters (Pedro Capó)
En iyi pop şarkısı: “Mi Persona Favorita” — Camila Cabello & Alejandro Sanz, songwriters (Alejandro Sanz & Camila Cabello)
En iyi geleneksel pop vokal albümü: Agustín — Fonseca
En iyi alternatif müzik albümü: Norma — Mon Laferte
En iyi pop- rock albümü: Cargar La Suerte — Andrés Calamaro
En iyi rock şarkısı: “Verdades Afiladas” — Andrés Calamaro & German Wiedemer, songwriters (Andrés Calamaro)
En iyi rock albümü: Monte Sagrado — Draco Rosa
En iyi geleneksel tropikal albüm: “Kitipun” — Juan Luis Guerra, songwriter (Juan Luis Guerra 4.40)
En iyi yarkıcı şarkı sözü yazarı albümü: Contra El Viento — Kany García
En iyi uzun metraj video klip: “Lo Que Fui Es Lo Que Soy” — Alejandro Sanz
Yılın yapımcısı: Tony Succar (Self, Eric Chacón, Raul Stefano, Gian Marco Featuring Grupo 5)

 

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