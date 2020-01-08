Romeo ve Juliet evlenseydi

Ezop Sahne’nin yeni komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet”, “Shakespeare’in ünlü âşıkları Romeo ve Juliet intihar etmeyip evlenseydi hayatları nasıl olurdu?” sorusuna odaklanıyor.



Deniz Çakır’ın hem Juliet hem de dadı rolünü üstlendiği, Engin Alkan’ın da hem Romeo’yu hem de rahibi canlandır-dığı oyun, ilk kez 15 Ocak akşamı Uniq Box’ta sahnelenecek.







