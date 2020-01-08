Haber Giriş: 08.01.2020 - 10:10,
Romeo ve Juliet evlenseydi
Deniz Çakır ve Engin Alkan’ın birlikte rol aldığı “Tarla Kuşuydu Juliet”, 15 Ocak’ta perde açıyor.
Ezop Sahne’nin yeni komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet”, “Shakespeare’in ünlü âşıkları Romeo ve Juliet intihar etmeyip evlenseydi hayatları nasıl olurdu?” sorusuna odaklanıyor.
Deniz Çakır’ın hem Juliet hem de dadı rolünü üstlendiği, Engin Alkan’ın da hem Romeo’yu hem de rahibi canlandır-dığı oyun, ilk kez 15 Ocak akşamı Uniq Box’ta sahnelenecek.
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