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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.01.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Romantik döneme damga vuran besteciler

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Romantik döneme damga vuran besteciler

Klasisizmin her bakımdan kuralcılığına başkaldıran Romantik Dönemin müzik duayenleri, Serhan Bali’nin “Müzikte Romantik Dönem Bestecileri” adlı kitabında bir araya geliyor.

 VakıfBank Kültür Yayınları aracılığıyla okurla buluşan kitapta, 19. yüzyıl müziği incelenirken Paganini’den Donizetti’ye, Brahms’tan Chopin ve Schubert’e kadar 73 bestecinin sıradışı yaşamı ve eserleri yer alıyor.

19. yüzyılda, sanatın her dalında olduğu gibi, müzik alanında da köklü değişimler yaşandı. Romantik Dönem adı verilen yıllarda anahtar kelime “başkaldırı”ydı. Bu, kendisinden önceki onlarca yıl boyunca kabul edilen Klasisizm akımının kuralcı yapısına karşı özgünlüğü savunmak, iyi ile kötü ayrımını keskin çizgilerle ortaya koymak, duyguları, aşk, doğa ve ölüm gibi temaları ön plana çıkarmak demekti.

VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayımlanan, Serhan Bali’nin kaleme aldığı “Müzikte Romantik Dönem Bestecileri”, konu ettiği dönemi klasik müzik duayenleri üzerinden ele alıyor. Tam 73 bestecinin hayatı, yaşamının kırılma noktaları ve çalışmalarının aktarıldığı kitap, “19. yüzyıl müziği” olarak da geçen dönemin icracılarının sanatını gözler önüne seriyor.

10 SORUDA ROMANTİK DÖNEM

Romantik döneme damga vuran besteciler

Klasik müzik yazarı Bali, kitaptaki “10 Soruda Müzik Tarihinde Romantik Dönem” bölümünde öncelikle “romantik” sözcüğünün etimolojik analizini yapıyor, akabinde belirtilen asırdaki siyasal, ekonomik, sosyolojik değişimleri sıralıyor: 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan Sanayi Devrimi ile 1789’daki Fransız Devrimi tüm dünyadaki toplumsal katmanları değiştiriyor. Yeni iş alanları doğarken sanayi burjuvazisi ortaya çıkıyor, sanatta kuralları belirleyen aristokratlar geri planda kalınca özgür sanatçılar beliriyor. Böylece katı ilkelerle dolu Klasisizmin yerine Romantik Dönem benimseniyor.

ÖLÜMSÜZ ESERLER

Bu dönemde yaşayan klasik müzik sanatçılarının kimi tek eseriyle şöhreti yakalıyor. Kimi daha 18 yaşındayken yazdıklarıyla ölene dek ayakta alkışlanıyor. Kimi muazzam ölçüde iyi keman çalıyor olması nedeniyle enstrümanların geliştirilmesine dolayı yoldan katkıda bulunuyor. Kimi de ülkesinde ulusal operaların kurulmasını sağlıyor… Albéniz, Elgar, Wagner, Paganini, Verdi, Strauss, Rahmaninov… 19. yüzyıl bestecilerinin ortak özelliği ise hepsinin üstün yetenekli olması!

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