Roman kültürü beyazperdede
Roman kültürü "ROM" filmiyle beyaz perdeye yansıyacak - Oğuzhan Yıldız'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstleneceği filmde, Roman kültürünün renkli dünyası farklı bir bakış açısıyla beyaz perdeye aktarılacak
Yetimhanede büyümüş Roman genç Ali (ROM) ile eskiden ünlü bir keman virtüözü olan Beste'nin hikayesini konu alan "ROM" filminin hazırlıkları başladı.
Oğuzhan Yıldız'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstleneceği filmde, Roman kültürünün renkli dünyası farklı bir bakış açısıyla beyaz perdeye aktarılacak.
Cast çalışmaları devam eden "ROM", Haziran'da başlayacak çekimleri tamamlandıktan sonra yurtdışı festivallerde sinemaseverlerle buluşturulacak. Klasik müzik ve roman müziğini aynı çatıda buluşturacak "ROM", daha sonra Türkiye'deki sinemalarda vizyona girecek.
Film, hayatta istediklerini bulamayan, gelecekten beklentisi olmayan iki insanın müziğe besledikleri aşk sebebiyle başlarına gelen duygusal serüveni anlatacak.
YEF Media adına Mehmet Uzer ve Oğuzhan Yıldız'ın yapımcılığını üstlendiği filmin, Romanların daha önce gösterilmeyen yönlerini aktarması hedefleniyor.
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