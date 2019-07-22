RockA'dan yeni klip: "Unutulur Her Şey"
RockA, ‘Unutulur Her Şey’i kliplendirdi. Sözü ve müziğinin yanı sıra şarkının prodüktörlüğünü ve klip yönetmenliğini de grubun solisti Halil Özüpek üstlendi.
“Hayatın güzellikleri renkler, o renkler ise anılarımız.”
Klibe dair duygu ve düşüncelerini paylaşan Halil Özüpek, şunları söyledi: “Klibin konusu; zaman ve zaman geçtikçe yaşanılan her şeyin yavaş yavaş üzerinin kapanması üzerine kurulu. Elbette anıların veya kişilerin unutulması aslında bize yeni bir beyaz sayfa açmıyor. Aksine her üstü kapatılan geçmişte biraz daha kirlenerek yok oluyor. Hayatın güzellikleri renkler, o renkler ise anılarımız.
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