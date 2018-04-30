Rock müziğin yıldızları Eskişehir'de

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
30.04.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Rock müziğin yıldızları Eskişehir'de

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Rock müziğin yıldızları Eskişehir'de

Rock müziğinin yıldızları, Eskişehir’de gerçekleşecek “EskiFest”te müzikseverlerle buluşacak.

Tepebaşı’ndaki Eskişehir Mola Tesisleri’nde 4-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festivalde, Teoman, Mor ve Ötesi, Athena, Hayko Cepkin, Selda Bağcan & Boom Pam’in de aralarında olduğu 21 sanatçı sahne alacak. Umut Kuzey önderliğinde gerçekleştirilecek festivalde müzikseverlere 3 gün boyunca kamp imkânı da sunulacak.

“1.5 MİLYON GENCE FESTİVAL RUHUNU YAŞATMAYI HEDEFLİYORUZ”

Ankara, Adana, Samsun, Mersin, Kuşadası ve Zeytinli’de geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği müzik festivalleriyle 100 binlerce genci Türkiye’nin önde gelen sanatçılarıyla bir araya getiren Umut Kuzey, bu yıl EskiFest ile festival sezonuna start verdiklerini belirterek, “Anadolu’dan festivallerimize katılamayan gençlerin de festival ruhunu görmeleri için, festivalleri farklı şehirlere yaymayı kendimize misyon edindik. Geçtiğimiz yılgerçekleştirdiğimiz 6 festivalde toplam 500 binin üzerinde genç arkadaşımız bir araya geldi. Bu yıl Eskişehir, Antalya, Edirne, İstanbul ve İzmir’de de festivaller yapacağız. 1.5 milyon genç arkadaşımıza festival ruhunu yaşatmayı, yeni neslin sosyokültürel yapısına bir nebze katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

EskiFest'te sahne alacak sanatçılar şöyle:

Rock müziğin yıldızları Eskişehirde

4 MAYIS CUMA

Mor ve Ötesi

Hayko Cepkin

Pinhani

Yeni Türkü

Tuna Kiremitçi

Niyazi Koyuncu

What da Funk

5 MAYIS CUMARTESİ

Athena

Feridun Düzağaç

Manga

Vega

Adamlar

Sena Şener

Set

6 MAYIS PAZAR

Teoman

Selda Bağcan & Boom Pam

Büyük Ev Ablukada

Ezhel

Umut Kuzey

Pera

Piiz

 

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