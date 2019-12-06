Robert De Niro'nun kariyerindeki en zor rolü

Robert De Niro fiziksel bir dönüşüm geçirmesi gerektiği için kendisini en çok zorlayanın Kızgın Boğa (Raging Bull) olduğunu söyledi.

76 yaşındaki oyuncu, The Hollywood Reporter’la yaptığı söyleşide bu konudaki soruyu şöyle yanıtladı:“Sanırım Kızgın Boğa (Raging Bull). Epeyce kilo almam gerektiği için” diye yanıtladı.

De Niro, 30'lu yaşlarının sonundayken rol aldığı bu filmde dünya orta siklet şampiyonu profesyonel boksör LaMotta’yı canlandırıyordu. Bu filmdeki performansı, oyuncuya Baba II’deki (The Godfather II) rolüyle aldığı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nden sonra En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'yle ikinci Oscar’ını kazandırmıştı.