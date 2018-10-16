Rober Hatemo: “Canına Okuyacağım”
Şarkıcı Rober Hatemo, Ferdi Tayfur’un ‘Canına Okuyacağım’ şarkısını yeniden yorumladı.
Ferdi Tayfur’un çok sevdiği bir isim ve çok büyük bir sanatçı olduğunu söyleyen Rober Hatemo; “ Ferdi Tayfur’un şarkısını okumak bana büyük bir onur verdi. Kendisini çok seviyorum” dedi. Rober Hatemo’nun, Ümraniye Platolarında çekilen “Canına Okuyacağım” klibinde su üzerinde yürümesi için özel platformun oluşturuldu. Aranjesini Alper Atakan’ın, klip yönetmenliğini ise Murad Küçük’ün yaptığı ‘Canına Okuyacağım’ şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.
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