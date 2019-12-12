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12.12.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

'Rivayet Radyosu'nun özel gösterimi yapıldı

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'Rivayet Radyosu'nun özel gösterimi yapıldı

Sabahattin Ali'nin "Değirmen" ve "Sırça Köşk" öykülerinin okunduğu müzikli gösteride, Mert Fırat'a, Korhan Futacı ve orkestrası eşlik etti.

Oyuncu Mert Fırat'ın Sabahattin Ali'den hikayeler okuduğu "Rivayet Radyosu" isimli performans, Vodafone Red First müşterilerine özel olarak sahnelendi.

DasDas Sahne'de izleyiciyle buluşan, "Değirmen" ve "Sırça Köşk" hikayelerinden derlenen gösteride, Korhan Futacı ve orkestrası da müzikleriyle Fırat'a eşlik etti.

Mert Fırat ile Korhan Futacı, eser aralarında ve program sonunda yapılan söyleşide performans hakkında bilgi verdi.

Fırat, gösterinin daha çok seyirciye ulaşmasını hayal ettiğini belirterek, "Aslında 'Sabahattin Ali öykülerini nasıl seslendiririz, dillendiririz, renklendiririz?' gibi bir kaygı güdüyorduk, başından beri. Buradan ilhamla yola çıktık ve bu gösteri ortaya çıktı. Sizlerle paylaştığımız için çok heyecanlıyız." dedi.

Sabahattin Ali'nin bütün hikayelerinin güncelliklerini hiç kaybetmeyen müzikal alt yapılı metinler olduğunu ifade eden Fırat, "Bazılarını filmleştirmek gibi bir hayalim vardı. Çok sinematografik yapıları var." diye konuştu.

Korhan Futacı da birlikte çalışmaktan keyif duyduğunu söyleyerek, "Hikayelerin içinde o kadar çok müzik var ki sırf okunduğunda bile duyuluyor sanki. Her bir an o kadar iyi betimlenmiş ki gözünüzü kapatıp hikayeleri dinlediğinizde, kendinizi orada hissediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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