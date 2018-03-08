Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

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Keyif
08.03.2018 - 09:18, Son GÃ¼ncelleme:

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da görüntülendi

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Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da görüntülendi

YabancÄ± veya yerli dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zlarÄ±na rast gelince onlarla fotoÄŸraf Ã§ektirmenin, onlarÄ± gÃ¶rmenin heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz Ã¶yle deÄŸil mi? Merkezi Londraâ€™da yer alan, 250 yÄ±llÄ±k tarihe sahip, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Madame Tussauds Ä°stanbul, ziyaretÃ§ilerini dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zlarÄ±yla buluÅŸturuyor. Ä°ndirimli biletlere ise yakala.coâ€™dan ulaÅŸÄ±labiliyor.

Ä°stiklal Caddesi Ã¼zerindeki Grand Pera binasÄ±nda yer alan Madame Tussauds Ä°stanbul, farklÄ± kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyetlerin tarih, sanat, bilim, politika, spor ve eÄŸlence dÃ¼nyasÄ±ndan onlarca yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n balmumu figÃ¼rÃ¼yle ziyaretÃ§ileri karÅŸÄ±lÄ±yor.

FigÃ¼rler arasÄ±nda, Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Sahiha GÃ¶kÃ§en, Zeki MÃ¼ren, Adile NaÅŸit, NeÅŸet ErtaÅŸ, BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, MFÃ–, Zeki MÃ¼ren, KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ, Beren Saat, Tolga Ã‡evik, Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, Yasemin DalkÄ±lÄ±Ã§, Justin Bieber, Brad Pitt, Victoria Beckham, Madonna, Angelina Jolie, Johnny Depp, Beyonce, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Rihanna, Maria Sharapova, Muhammed Ali, Neymar da Silva, Albert Einstain, Wolfgang Amadeus Mozart, Steve Jobs, Steven Spielberg, E.T., Shrek gibi TÃ¼rk ve dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zlarÄ± yer alÄ±yor. MÃ¼zede fotoÄŸraf ve video Ã§ekmek serbest!

Messiâ€™ye Ã‡alÄ±m Atmak, KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ile Selfie Ã‡ekmek iÃ§in BurayÄ± TÄ±klayabilirsiniz.

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Her yÄ±ldÄ±zÄ±n karakterine uygun ve Ã¼nlÃ¼ olduÄŸu alanla iliÅŸkili Ã¶zel konseptler iÃ§erisinde sergilendiÄŸi Madame Tussauds Ä°stanbul, ziyaretÃ§ilerine interaktif ve eÅŸsiz bir eÄŸlence fÄ±rsatÄ± sunuyor.

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

ZiyaretÃ§iler, bu Ã¼nlÃ¼ isimlerin figÃ¼rlerini yakÄ±ndan incelerken, Messiâ€™ye Ã§alÄ±m atÄ±p, KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸâ€™la yan yana oturacaklarÄ±, Michael Jacksonâ€™Ä±n kostÃ¼mÃ¼nÃ¼ giyip, Ã¼nlÃ¼lerle fotoÄŸraf ve video Ã§ekecekleri bir eÄŸlence fÄ±rsatÄ± yakalÄ±yor.

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Madame Tussauds Ä°stanbulâ€™da ziyaretÃ§iler, yÄ±ldÄ±zlara dokunmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± hissediyorlar, farklÄ± zamanlarda farklÄ± coÄŸrafyalarda yaÅŸamÄ±ÅŸ olan Ã¼nlÃ¼leri bir arada gÃ¶rme fÄ±rsatÄ±na sahip oluyorlar. UluslararasÄ± bilinirlikteki balmumu mÃ¼zesinin indirimli biletlerini yakala.coâ€™dan almak iÃ§in burayÄ± tÄ±klayabilirsiniz.Â


Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

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