Reynmen: Enis Batur'u sevmiyorum
3.7 Milyon Instagram takipçisi 2.9 Milyon Youtube abonesi ile olan ünlü fenomen Reynmen, ünlülerin menajeri Selim Akar’ın “ Selim Akar Sorarasa” adlı Youtube programına konuk oldu.
İşte manav tezgahını terk edip sosyal medya fenomeni olan Yusuf Aktaş'ın ilginç açıklamaları;
*İlk kazanmış olduğum 1.036 TL ile ailemi yemeğe çıkardım. Bu işe başlamadan önce babam manav olduğu için hamallık,kabzımallık ,markette reyoncu oldum, garsonluk, pazarda tezgahtarlık yaptım.
*Dizi sinema tekliflerine sıcak bakmıyorum ama belki ileride kendi filmimi kendim çekerim.
*Ben genel olarak Youtuberlar’ı sevmiyorum. 50 gündür video atmıyorum. Enes Batur’u sevmiyorum. Sosyal medyada takındıkları tavırları, sosyal medya kimliklerini sevmiyorum. Yapıyor olduğu işe saygım var ama sosyal medyada umarım kendisi de takındığı tavrı kimliği ya da video planlamasını bir şekilde değiştimek için harekete geçer. Bu şekilde bir yerde kalmaya devam ederse onun yapacağı bir yanlış bize de mal edilebilir.'
*Bir hayır kurumuna çocuklar için bağış yapılacaksa 1.000.000 Dolar karşılığında yemek yerim. 10.000.000 dolar karşılığında hepsi çocuklar için kullanılmak şartıyla soyunurum.
*Romantik değilim ben gerçek bir Anadolu erkeğiyim. Sosyal medyadan ilginç teklifler alıyorum ama evli kadınların bana özel mesajlar atıyor olmasını doğru bulmuyorum.Bana bu şekilde yaklaşıyor olmaları beni rahatsız ediyor.Empati yaptığımda kendimi kötü hissediyorum. Şarkıcı değilim ama Yıldız Tilbe ile bağıra bağıra şarkı söylemek çok isterim.
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