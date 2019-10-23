Resim sanatının çizgili tarihi
Resim tarihini çizgi roman olarak gözler önüne seren Resim Sanatının Tarihi adlı kitap okurla buluşuyor.
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dürer, Brueghel, Rubens, Velasquez, El Greco, Rembrandt ve Vermeer’in yaratıcı dehasının derinliklerine bakan kitap Gradimir Smudja’nın imzasını taşıyor.
Alfa Yayınları arasından okura sunulan kitap, Lascaux Mağarasından Sistina Şapeline, Rönesans Roma’sından barok Amsterdam’ına sanat tarihinin büyük ustalarını birbirlerine bağlayan görünmez ipleri takih ediyor.
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