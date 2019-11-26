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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Resim, çini ve seramikle buluştu

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Resim, çini ve seramikle buluştu

Kütahyalı ressam, çini ve seramik ustası Ömer Numan Özyağman, tuval yerine tabak, vazo, pano gibi çini ve seramiklere çizdiği resimlerle sanata farklı bakış açısı kazandırdı.

Kütahya'da el sanatları ustası ve ressam Ömer Numan Özyağman, tuval yerine çini ve seramiklere resim yapıyor.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 30 yaşındaki Özyağman, resim sanatını çini ve seramikle buluşturdu.

Özyağman, 15 yaşından bu yana çini ve seramiğe resim çizdiğini söyledi.

Özyağman, çini ve seramik sanatıyla tanışmasının ortaokul yıllarında olduğunu dile getirdi.

O dönemlerde boş zamanlarında yardım etmek için dedesinin çay ocağına gittiğini anlatan Özyağman, "Burada da vakit buldukça gazetelerdeki o dönemin sanatçılarının resimlerini bulduğum kağıtlara kara kalemle çiziyordum. Mahallede çinici esnafı çok fazlaydı. Bir gün onlardan birisi çizdiğim resimleri çini üzerine yaparak para kazanabileceğimi söyledi. O günden sonra bir esnafın yanında çini ve seramiğin üzerine resim denemeleri yapmaya başladım." diye konuştu.

"Tuvalde olduğu gibi renkler aynen çıkmıyor"

Ömer Numan Özyağman, bu işe başladığında çini ve seramiğe resim yaparken zorlandığını belirtti.

Kağıda, tuvale, duvara çizip boyadığı gibi çini ve seramikte uygulama yapamadığını ifade eden Özyağman, şunları kaydetti: "Çünkü boyasından fırçasına kadar her şey çok farklıydı. İşi öğrenmek için hiç para kazanmadan çinicilerin yanında yaklaşık 5 yıl çırak olarak çalıştım. 20'li yaşlara geldiğimde küçük bir atölye açarak çalışmalara başladım. Çini ve seramiğe resim yapmak kolay değil. Seramiğin üzerine çizdiğiniz ve boyadığınız resimler sırlandıktan sonra yaklaşık bin derecelik fırınlarda pişiriliyor. İstediğiniz tonda renklerin çıkmama riski çok büyük."

Kendine özgü çalışmalarının çok beğenildiğini söyleyen Özyağman, çalışmalarını ağırlıklı olarak Osmanlı dönemine ait minyatür ve gravürler ile üç boyutlu resimlerin oluşturduğunu bildirdi.

 

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