Renklerin alfabesini resme döktü

Göztepe’de bulunan Galeri Ark’taki sergisinin açılışını yapan ünlü ressam Hülya Düzenli, “Artık hayatımızda her şey kısa ve resimli yazılarla, sanki başlangıca geri dönüş olmaya başladı. Dolayısıyla böyle bir yaşamın içindeyiz. Biraz buna dikkat çekmek istedim. Aslında benim körleşme hakkında konuştuğum bir durum var. 3 sergidir devam ediyor. Yani hayatta insanlara, başkalarına, duruma, belki kendimize bile körleşmemiz. Bunu niye söylüyorum, çünkü ben körlerle ilgili olarak bir de fiziki körlükle de ilgilenmiştim. Bu fiziki körlükle ilgili olarak körler için bir renk alfabesi yaptım ben ve bunun da tescilini aldım Kültür Bakanlığı’ndan. Bugün artık bizim bir renk alfabemiz var. Kabarık bir çizgi yatay bir kırık olarak gidiyorsa bu sarı rengi bildiriyor. Eğik düz bir çizgiyse kırmızıyı bildiriyor. Görenler de, görmeyenler de dokunarak bu dokuyu ve bu yönleri hissediyor. Tabi görmeyenler böylece farklı hisler alarak, farklı renk algısına ulaşsınlar istemiştim. Böyle bir şey ve dolayısıyla bir buluş ve bunun tescilini de artık aldığım için açıklamasını da yapıyorum. İşin bu noktasına dokunduğum bu üçüncü sergi. Son olarak bir de benim resimlerimde böyle kelebekler var. Bunlar da neyi temsil ediyor? İnsan hayatı çok kısa aslında. Biz onu çok uzun zannediyoruz ama tıpkı bir kelebek gibi. Dünya tarihi içinde kısacık. Ama biz onun kadar narin, güzel hoş etkileyici bir hayat ortaya koyacak mıyız acaba bu dünyayı terk ettiğimiz zaman. Onun için resimlerin alt tarafındaki fosiller onu kastediyor. İşte emojimiz var, renk alfabemiz var ve kelebeklerimiz var. Karışık gereç, yağlı boya ve epoksi gibi 19 tane resim var. Bundan sonra da bu sergilere devam edeceğim” dedi.





Hülya Düzenli’nin sergisine sanatseverler de büyük ilgi gösterdi.