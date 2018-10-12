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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.10.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Renklerin alfabesini resme döktü

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Renklerin alfabesini resme döktü

ÜNLÜ ressam Hülya Düzenli, görme engelli kişilerin renkleri ve desenleri 3 boyutlu imgeler ve renk alfabesi yardımıyla kendi zihinlerinde canlandırabilmesinin amaçlandığı ‘İnfografik – Yaşam’ sergisini açtı. 19 resmin bulunduğu sergi, 6 Kasım tarihine kadar açık olacak.

Göztepe’de bulunan Galeri Ark’taki sergisinin açılışını yapan ünlü ressam Hülya Düzenli, “Artık hayatımızda her şey kısa ve resimli yazılarla, sanki başlangıca geri dönüş olmaya başladı. Dolayısıyla böyle bir yaşamın içindeyiz. Biraz buna dikkat çekmek istedim. Aslında benim körleşme hakkında konuştuğum bir durum var. 3 sergidir devam ediyor. Yani hayatta insanlara, başkalarına, duruma, belki kendimize bile körleşmemiz. Bunu niye söylüyorum, çünkü ben körlerle ilgili olarak bir de fiziki körlükle de ilgilenmiştim. Bu fiziki körlükle ilgili olarak körler için bir renk alfabesi yaptım ben ve bunun da tescilini aldım Kültür Bakanlığı’ndan. Bugün artık bizim bir renk alfabemiz var. Kabarık bir çizgi yatay bir kırık olarak gidiyorsa bu sarı rengi bildiriyor. Eğik düz bir çizgiyse kırmızıyı bildiriyor. Görenler de, görmeyenler de dokunarak bu dokuyu ve bu yönleri hissediyor. Tabi görmeyenler böylece farklı hisler alarak, farklı renk algısına ulaşsınlar istemiştim. Böyle bir şey ve dolayısıyla bir buluş ve bunun tescilini de artık aldığım için açıklamasını da yapıyorum. İşin bu noktasına dokunduğum bu üçüncü sergi. Son olarak bir de benim resimlerimde böyle kelebekler var. Bunlar da neyi temsil ediyor? İnsan hayatı çok kısa aslında. Biz onu çok uzun zannediyoruz ama tıpkı bir kelebek gibi. Dünya tarihi içinde kısacık. Ama biz onun kadar narin, güzel hoş etkileyici bir hayat ortaya koyacak mıyız acaba bu dünyayı terk ettiğimiz zaman. Onun için resimlerin alt tarafındaki fosiller onu kastediyor. İşte emojimiz var, renk alfabemiz var ve kelebeklerimiz var. Karışık gereç, yağlı boya ve epoksi gibi 19 tane resim var. Bundan sonra da bu sergilere devam edeceğim” dedi.

Renklerin alfabesini resme döktü


Hülya Düzenli’nin sergisine sanatseverler de büyük ilgi gösterdi.

Renklerin alfabesini resme döktü

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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