Rekortmen oyun bir kez daha Türkiye'de

Tiyatrokare tarafından daha önce de tiyatroseverlerle buluşturulan oyun, 18 Şubat'ta Trump Kültür Merkezi'nde yenilenen haliyle seyirci karşısına çıkacak.
Bir kuaför salonunda geçen gizemli olayların anlatıldığı "Şen Makas" oyunu, 1979 yılından beri Boston'da her gece sahneleniyor.
Paul Pörtner tarafından kaleme alınan ve farklı ülkelerde de büyük başarı sağlayan oyunun Türkiye uyarlamasının yönetmenliğini Nedim Saban üstleniyor.
Türkiye'de ilk kez 1997'de seyirciyle buluşan ve 2 yılda bin 200 kez sahnelenen oyunun Özgür Yetkinoğlu tarafından uyarlanan yeni versiyonunda Melek Baykal, Jess Molho, Veysel Diker, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler ve Ebru Saçar rol alıyor.
Daha önceleri Şafak Sezer, Çiçek Dilligil, Oya İnci, Şoray Uzun, Deniz Oral, Yosi Mizrahi, Ümit Çırak, Melda Gür gibi isimlerin yer aldığı oyunun yeni versiyonunda, sosyal medya yoğun olarak kullanılıyor.
Oyunun detayları, oyuncuların da katılımıyla Kenter Tiyatrosu'nda yapılan basın toplantısında paylaşıldı. Nedim Saban, oyunu ilk sahnelemelerinden bu yana yaklaşık 20 yıl geçtiğini ve son versiyonda yeni bir bakış açısıyla yaklaştıklarını söyledi.
O günden bu güne çok şeyin değiştiğine dikkati çeken Saban, "Oyun bir kuaförde geçiyor. Bir cinayet işleniyor oyunda. Seyircinin karşısına 2 polis ve 4 şüpheli çıkıyor. Oyun interaktif olduğu için katili aslında seyirci seçiyor. O yüzden katil her gece değişebiliyor." dedi.
Oyunda "Ahu Afilli" karakterini canlandıran Melek Baykal da yaklaşık 3 senedir Tiyatrokare'de görev yaptığını ve daha önce "Ahududu" oyununda rol aldığını dile getirdi.
Baykal, çok güzel bir polisiye-komedi hazırladıklarını vurgulayarak, "Çok emek verdik ve çok keyifli bir oyun oldu. Oyundaki katil tamamen sürpriz. Seyirciyle oyuncu iç içe olacak. Seyirci zaten oyunun içinde olmayı çok sever. Biz de seyirciyle bu mutluluğu paylaşacağız." diye konuştu.
Oyun, prömiyerin ardından İstanbul'daki gösterimlerinin yanı sıra 20 Şubat'ta Bursa'da, 21 Şubat'ta Balıkesir'de, 23 Şubat'ta İzmir'de, 2 Mart'ta Çorlu'da, 7, 10, 11 ile 14, 15 Mart'ta tekrar İzmir'de sahnelenecek.
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