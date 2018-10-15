Rekor başlangıç!
Sezonun en iyi açılışını 524.404 seyirciyle "Yol Arkadaşım 2" yaptı.
2 Ekim Cuma günü vizyona giren ‘Yol Arkadaşım 2’ ilk 3 gün şampiyonu oldu, tam 524.404 sinemaseveri güldürdü. İlkinde olduğu gibi ikinci filmin senaryosu da İbrahim Büyükak’a ait, yönetmenliğini de yine Bedran Güzel üstleniyor. Başrollerde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’a Ezgi Eyüboğlu ve Olgun Toker eşlik ediyor.
Film ekibi, seyircilerin coşkusuna ortak olduğu turnesine de devam ediyor. İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un takviminde bu hafta Ankara, Konya, Antalya, Köln ve Amsterdam yer alıyor!
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