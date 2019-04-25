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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Rami Malek yeni Bond filminde

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Rami Malek yeni Bond filminde

Bu yıl Freddie Mercury'yi canlandırdığı Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanan Rami Malek, hazırlıkları süren 25'inci James Bond filminin kadrosuna katıldı.

Malek, bu filmde son kez James Bond'u canlandıracak olan Daniel Craig ile birlikte kamera karşısına geçecek. Genç oyuncu, filmde kötü adamı oynayacağını resmen doğruladı.

Rami Malek yeni Bond filminde

Birkaç hafta önce Rami Malek'in film için teklif aldığı haberleri basına yansımıştı. Ancak o dönemde Malek'in Mr. Robot'taki çalışma programının uymayabileceği ve bu teklifi geri çevirebileceği konuşuluyordu. 

Rami Malek yeni Bond filminde

Ana de Armas da filmin kadrosuna katıldı. 

Çekimleri süren yeni James Bond filminde ise sular bir türlü durulmadı. Başlarda Danny Boyle filmi yönetiyordu. Ancak daha sonra yapımcılarla anlaşamadı ve yerini Cary Fukanaga'ya bıraktı.

Rami Malek yeni Bond filminde

Lea Seydoux, Bond kızı. 

Adı henüz belli olmayan ve 25'inci James Bond filmi oarak geçen yapımda, Craig ve Malek'in yanı sıra Lashana Lynch, Billy Magnussen, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lea Seydoux, Ben Wishaw ve Naomie Harris de yer alıyor.

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