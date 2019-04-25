Rami Malek yeni Bond filminde
Bu yıl Freddie Mercury'yi canlandırdığı Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanan Rami Malek, hazırlıkları süren 25'inci James Bond filminin kadrosuna katıldı.
Malek, bu filmde son kez James Bond'u canlandıracak olan Daniel Craig ile birlikte kamera karşısına geçecek. Genç oyuncu, filmde kötü adamı oynayacağını resmen doğruladı.
Birkaç hafta önce Rami Malek'in film için teklif aldığı haberleri basına yansımıştı. Ancak o dönemde Malek'in Mr. Robot'taki çalışma programının uymayabileceği ve bu teklifi geri çevirebileceği konuşuluyordu.
Ana de Armas da filmin kadrosuna katıldı.
Çekimleri süren yeni James Bond filminde ise sular bir türlü durulmadı. Başlarda Danny Boyle filmi yönetiyordu. Ancak daha sonra yapımcılarla anlaşamadı ve yerini Cary Fukanaga'ya bıraktı.
Lea Seydoux, Bond kızı.
Adı henüz belli olmayan ve 25'inci James Bond filmi oarak geçen yapımda, Craig ve Malek'in yanı sıra Lashana Lynch, Billy Magnussen, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lea Seydoux, Ben Wishaw ve Naomie Harris de yer alıyor.
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