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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.01.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

"Rambo" ve "Gerçeğe Çağrı" filmlerinin yapımcısı öldü

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"Rambo" ve "Gerçeğe Çağrı" filmlerinin yapımcısı öldü

Dünyaca ünlü oyuncular Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger ve pop yıldızı Madonna ile çalışan Macar sinema yapımcısı Andy Vajna hayatını kaybetti.

Macaristan Ulusal Film Fonu, uzun süredir hasta olan Vajna'nın dün Budapeşte'deki evinde 74 yaşında hayata veda ettiğini duyurdu. ABD'de Mario Kassar ile 1970'lerin ortasında kurduğu Carolco firmasıyla "Rambo" serilerinin yanı sıra "Gerçeğe Çağrı", "Zafere Kaçış", "Kızıl Ateş", "Şeytan Çıkmazı" ve "Yakışıklı Johnny" filmlerinin yapımcılığını üstlenen Vajna, 1989'da Carolco ile yollarını ayırdıktan sonra
"Terminator 3: Makinelerin Yükselişi", "Zor Ölüm 3", "Kırmızı Leke", "Nixon", "Ben Casus" ve "Evita" filmlerine imzasını atmıştı.

Arnold Schwarzenegger, Vajna'nın ölümü üzerine Twitter'da "Dev filmler yapmak için stüdyolara ihtiyacınız olmadığını kanıtlamıştı. Büyük bir kalbi vardı, çevredeki en cömert adamlardan biriydi. Onu özleyeceğim." paylaşımını yaptı. Sylvester Stallone da Instagram'da Vajna için "Rambo'yu yaratan adam" ifadesini kullandı.

Rambo ve Gerçeğe Çağrı filmlerinin yapımcısı öldü


Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2011 yılından bu yana hükümete film endüstrisinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık yapan Andy Vajna'nın ölümü üzerine Facebook sayfasından, "Büyük Macar film yapımcısına veda ediyoruz. Her şey için teşekkür ederim dostum." yorumunu paylaştı.

Budapeşte'de 1944 yılında dünyaya gelen Andy Vajna, 1956 yılında komünist rejim sırasında Kızılhaç'ın yardımıyla ülkeden kaçmış, önce Kanada'ya ardından Los Angeles'a gitmişti.

Vajna, "Marslı", "Cehennem" ve "Hellboy II: Altın Ordu" filmlerinin çekildiği Macaristan'ın Etyek köyünde bulunan Korda Stüdyoları'nın da sahipleri arasında yer alıyordu.

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