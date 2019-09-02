Rafet El Roman’dan “Seveni Suçlama”
Rafet El Roman , “Seveni Suçlama” isimli yeni şarkısıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Söz ve müziği Rafet El Roman ve Reza Abbasian ait olan “Seveni Suçlama “ isimli şarkı 3 Eylül Salı günü digital platforlarda ve müzik kanallarında müzik severlerin beğenisine sunulacak.
Düzenlemesi Almanya’da Steffen tarafından yapılan şarkıya , yine Sanatçı”nın kendisi tarafınca Kıbrıs ve Almanyada klip çekildi. Rafet El Roman”ın golf hocasını canlandırdığı klipte, yine romantik kareler yer alıyor...
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