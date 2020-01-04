"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmine rekor izleyici

Geçen yıl gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devam filmi olan yapım, vizyondaki ilk haftasında 956 bin 540 kişi tarafından seyredildi.



Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen İsmail Fidan, Rafadan Tayfa'nın kuşaklar arasında bir köprü olduğunu belirterek, çizgi serinin başarısının nedeninin de bu olduğunu söyledi.



Serinin her bölümünde Türk toplumunun değerlerine yer verildiğini aktaran Fidan, "Biliyorsunuz modernleşmeyle birlikte aile yapımız birtakım değişimlere uğradı. Geleneksel toplumlarda var olan o güçlü aile ilişkileri, komşuluk ve dayanışma kültürü bugün modernleşmenin de etkisiyle ne yazık ki zayıfladı. Rafadan Tayfa, TRT Çocuk aracılığıyla işte o çok özlediğimiz değerlerimizi yeniden hatırlamamıza, yaşamamıza aracılık etti diyebiliriz." dedi.



İSF Studios yapımı Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, 2018'de yaklaşık 244 bin seyirciyle açılışını gerçekleştirmişti ve toplamda 1 milyon 800 bin seyirciye ulaşmıştı.

Rekorun bir önceki sahibi ise yaklaşık 504 bin seyirciyle geçen ekim ayında gösterime giren "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmi olmuştu.

FİLMİN KONUSU

Animasyon ve macera türündeki çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor.

Senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı filmde, Göbeklitepe dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor.



Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.



