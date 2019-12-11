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11.12.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Quentin Tarantino, Kill Bill 3'ü çekiyor

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Quentin Tarantino, Kill Bill 3'ü çekiyor

Usta yönetmen Quentin Tarantino'dan sinema tarihinin sevilen serilerden Kill Bill'in hayranlarına müjde. Tarantino, serinin üçüncü filmini çekeceğini açıkladı.

ABD’li usta yönetmen Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği, Uma Thurman’ın yer aldığı Kill Bill serisinin 3’üncüsü yolda… Özel bir radyoya konuşan Tarantino, Kill Bill 2’nin üzerinden 15 yıl geçtiğini, ancak Thurman’ın canlandırdığı Gelin karakterinin hikayesinin henüz sona ermediğini söyledi.

Filmin 3’üncüsü ile ilgili fikri olduğunu söyleyen Tarantino, “Mantıksız bir macerayla gelmek istemem, çünkü Gelin bunu hak etmiyor. O, çok uzun ve zorlu bir savaş verdi” dedi.

Bu yıl Bir Zamanlar Hollywood’da filmi ile sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tarantino, Kill Bill 3’ün 3 yılda tamamlanabileceğini açıkladı.

 

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