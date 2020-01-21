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Haber Giriş: 21.01.2020 - 16:10,Son Güncelleme:/

Queen grubuna özel madeni para

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Queen grubuna özel madeni para

 Müzik dünyasının efsane gruplarından Queen için madeni hatıra parası bastırıldı. Grubun gitaristi Brian May, Queen için basılan özel yapım madeni parayı, yayınladığı kısa bir videoda tanıttı.

Videoda, “Böyle bir şey kimin aklına gelirdi? Kraliyet Darphanesi’nden özel yapım bir para. Bir yüzünde Kraliçe Elizabeth, öteki tarafında Queen var" ifadelerine yer verildi.

Queen grubuna özel madeni para

Grubun logosu ve üyelerinin çaldıkları enstrümanların işlendiği madeni parada, Freddie Mercury’nin Bechstein marka kuyruklu piyanosu, May’in ‘Red Special’ model gitarı, baterist Roger Taylor’ın ‘Ludwig‘ marka bas davulu, ve bas gitarist John Deacon’un ‘Fender Precision’ model bas gitarı bulunuyor.

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