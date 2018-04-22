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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
22.04.2018 - 00:19, Son Güncelleme:

Profiterol nasıl yapılır? Pratik profiterol yapımı

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Profiterol nasıl yapılır? Pratik profiterol yapımı

Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan profiterolün yapımı son günlerde merak ediliyor. Avrupa kökenli bir tatlı olan profiterolü evlerinde pratik olarak yapmak isteyen vatandaşlar, profiterolü nasıl yapacaklarını ve tarifini sorguluyor. Peki, profiterol nasıl yapılır? Profiterol malzemeleri neler?

Gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına herkesin büyük bir iştahla tükettiği tatlıların başında gelen profiterol, çikolatalı tatlıların en çok sevilenlerin başında geliyor. İçinden gelen akışkan çikolatası ve enfes hamuruyla yiyen kişilere keyifli anlar yaşata profiterolü püf noktalarına dikkat ederek yapmak oldukça kolay. İşte, hem pratik hem de bir o kadar lezzetli profiterol tarifi, malzemeleri ve yapılışı hakkında tüm bilgiler...

PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

Profiterol topları için;

250 ml. su
175 gr. un
Bir çimdik tuz
110 gr. tereyağı
4-5 adet yumurta

Pastacı Kreması için;

500 ml. süt
150 gr. toz şeker
40 gr. tereyağı
5 adet yumurtanın sarısı
60 gr. un
50 gr. mısır nişastası
1 adet vanilya (çubuk)

Üzeri için;

200 gr. krema
300 gr. bitter çikolata
Pudra şekeri

YAPILIŞI

Profiterol topları için; Su tereyağı ve tuzu Arçelik Ankastre Ocak'a koyun. Tereyağı eridikten sonra unu ilave ederek spatula ile karıştırın.. Soğumaya yakın, içerisine teker teker yumurtaları kırın ve mikser yardımıyla hızlı devirde  karıştırın. 4 yumurtayı koyduktan sonra, hamur koyu mayonez kıvamında olmalıdır. Eğer harcınız doğru kıvamdaysa 5 inci yumurtayı kırmayın! Hamur mayonez kıvamına geldiğinde sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye küçük
toplar halinde, birbirlerine çok bitişik olmayacak şekilde sıkın.Önceden ısıtılmış 190 derece Arçelik Ankastre Fırın'da 15 dakika pişirin.

Krema için; Sütü bir tencereye aldıktan sonra içerisine vanilya tohumlarını koyarak ısıtmaya başlayın. Şeker ve yumurta sarılarını iyice çırpın. Ardından un, tereyağı ve nişastayı ekleyin. Sütü bu karışıma ılıtarak karıştırın ve tüm
karışımı tekrar tencereye alarak ateşin üzerinde sürekli karıştırın. Muhallebi kıvamına getirene dek karıştırın. Pastacı kremanızı sıkma torbasına boşaltın.

Birleştirmek için; Üzeri için; kremayı ısıtıp kenara alın. Çikolataları kırıp içinde eritin ve ılıtın. Profiterol toplarının alt kısmından parmağınızla bir delik açıp kremayı içlerine sıkın. Servis tabağına aldığınız topların üstüne çikolata sosunu dökün. Afiyet olsun...

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