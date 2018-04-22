Profiterol nasıl yapılır? Pratik profiterol yapımı
Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan profiterolün yapımı son günlerde merak ediliyor. Avrupa kökenli bir tatlı olan profiterolü evlerinde pratik olarak yapmak isteyen vatandaşlar, profiterolü nasıl yapacaklarını ve tarifini sorguluyor. Peki, profiterol nasıl yapılır? Profiterol malzemeleri neler?
Gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına herkesin büyük bir iştahla tükettiği tatlıların başında gelen profiterol, çikolatalı tatlıların en çok sevilenlerin başında geliyor. İçinden gelen akışkan çikolatası ve enfes hamuruyla yiyen kişilere keyifli anlar yaşata profiterolü püf noktalarına dikkat ederek yapmak oldukça kolay. İşte, hem pratik hem de bir o kadar lezzetli profiterol tarifi, malzemeleri ve yapılışı hakkında tüm bilgiler...
MALZEMELERİ
Profiterol topları için;
250 ml. su
175 gr. un
Bir çimdik tuz
110 gr. tereyağı
4-5 adet yumurta
Pastacı Kreması için;
500 ml. süt
150 gr. toz şeker
40 gr. tereyağı
5 adet yumurtanın sarısı
60 gr. un
50 gr. mısır nişastası
1 adet vanilya (çubuk)
Üzeri için;
200 gr. krema
300 gr. bitter çikolata
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Profiterol topları için; Su tereyağı ve tuzu Arçelik Ankastre Ocak'a koyun. Tereyağı eridikten sonra unu ilave ederek spatula ile karıştırın.. Soğumaya yakın, içerisine teker teker yumurtaları kırın ve mikser yardımıyla hızlı devirde karıştırın. 4 yumurtayı koyduktan sonra, hamur koyu mayonez kıvamında olmalıdır. Eğer harcınız doğru kıvamdaysa 5 inci yumurtayı kırmayın! Hamur mayonez kıvamına geldiğinde sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye küçük
toplar halinde, birbirlerine çok bitişik olmayacak şekilde sıkın.Önceden ısıtılmış 190 derece Arçelik Ankastre Fırın'da 15 dakika pişirin.
Krema için; Sütü bir tencereye aldıktan sonra içerisine vanilya tohumlarını koyarak ısıtmaya başlayın. Şeker ve yumurta sarılarını iyice çırpın. Ardından un, tereyağı ve nişastayı ekleyin. Sütü bu karışıma ılıtarak karıştırın ve tüm
karışımı tekrar tencereye alarak ateşin üzerinde sürekli karıştırın. Muhallebi kıvamına getirene dek karıştırın. Pastacı kremanızı sıkma torbasına boşaltın.
Birleştirmek için; Üzeri için; kremayı ısıtıp kenara alın. Çikolataları kırıp içinde eritin ve ılıtın. Profiterol toplarının alt kısmından parmağınızla bir delik açıp kremayı içlerine sıkın. Servis tabağına aldığınız topların üstüne çikolata sosunu dökün. Afiyet olsun...
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